假冒聯邦法警詐1.8萬 布碌崙華男被判刑一年半至四年半

日落公園華男徐偉偉因涉假冒政府人員詐騙，被判處一年半至四年半徒刑。示意圖。(本報檔案照)

布碌崙 (布魯克林)地區檢察官辦公室23日宣布，居住在布碌崙日落公園 的39歲華人男子徐偉偉(Weiwei Xu，姓名均音譯)因涉假冒政府人員詐騙，在8月11日承認三級重大盜竊罪後被判處一年半至四年半徒刑。

徐男於去年7月假冒聯邦法警，謊稱威廉斯堡一名22歲女子遭通緝，先後騙走她共1萬8200元現金。檢方調查發現，詐騙集團 使用的網路電話IP地址分布在亞洲多個國家。

根據檢方說法，被害人2025年7月17日接到一名女子來電，對方自稱聯邦法警，指她涉嫌洗錢遭到通緝，且個人身分已外洩，必須付錢才能撤銷通緝令。對方讓被害人在電話上持續通話超過四小時。

調查指出，來電者要求被害人從銀行帳戶提領1萬3000元，存入另一個帳戶，銀行因懷疑詐騙擋下交易後，對方改要她回家等人上門取現金。當天稍晚，兩名身分不明男子來到被害人住處，其中一人說出來電者事先告知被害人的通關密語，隨即拿走1萬3000元。

此後數天，詐騙者持續聯繫被害人，7月20日，被害人向猶太社區巡邏隊(Shomrim)求助並撥打911報案。一名警員到場做筆錄時，正好接到詐騙者來電，警員表明身分，要求對方停止騷擾被害人。

當晚，詐騙者再度致電被害人，要求她交出剩下的5200元現金，並稱隔天會有一名「臥底探員」上門收錢。被害人將此事通報巡邏隊與警方。

7月22日中午約12時55分，徐偉偉駕駛一輛黑色凱迪拉克來到被害人住處，在屋外與她碰面，說出事先約定的通關密語，自稱「Jack」，並取走5200元現金。徐偉偉隨後遭巡邏隊及警方攔下，警方從他車上尋回被害人的現金，當場將他逮捕。

檢察官辦公室在徐偉偉被捕後展開調查，查出12個與詐騙案相關的電話號碼，並發現詐騙集團使用網路電話服務，IP地址遍布亞洲多個國家。

布碌崙地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)表示，「這類詐騙的目的，就是恐嚇、操控民眾交出辛苦賺來的錢。我呼籲任何遭詐騙鎖定的民眾立即報案，你們並不孤單。」