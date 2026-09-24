華裔饒舌歌手Khantrast「把創傷變優勢」 鼓勵追夢者臉皮要厚

本名張明鎔的Khantrast，原先憑藉動漫取樣的創作在網路上闖出名號。(取自Khantrast Instagram)

AI重點 文章重點整理： 重點一： Khantrast出身布魯克林福州移民家庭，靠動漫取樣饒舌走紅。

Khantrast出身布魯克林福州移民家庭，靠動漫取樣饒舌走紅。 重點二： 他曾瞞著父母追夢，白天顧學業、夜晚在地下舞台磨練。

他曾瞞著父母追夢，白天顧學業、夜晚在地下舞台磨練。 重點三：他把家庭創傷與移民焦慮轉化成作品，尋找真實自我。

在曼哈頓華埠的咖啡廳，幾名年輕顧客一邊竊竊私語、眼角餘光偷瞄同一個方向，外人或許很難猜到他們在討論誰。沿著視線看去，是一位走路帶著律動感、身穿寬鬆T恤的青年，當他走出店外，幾名粉絲隨即追上，靦腆地詢問能不能合照，他毫不遲疑答應，臉上看不出一絲明星架子。這位年僅27歲、手機桌布放著爸爸年輕時照片的青年，實則是在TikTok 擁有近百萬追蹤、Spotify 每月超過300萬聆聽人次的饒舌歌手「Khantrast」。從外表或許看不出來，但當他以低沈嗓音、重砲唱出敘述移民後代身分的歌詞，或許才能領略到他的與眾不同。

Khantrast張明鎔(Anthony Zhang)，出身南布碌崙(布魯克林)的福州移民家庭，最早憑藉改編動漫取樣的饒舌作品闖出名號。一首以火影忍者經典歌曲「Bluebird」取樣的單曲，在TikTok上約有30萬人使用，影片兩個月內衝上百萬觀看，讓他在網路上闖出一席之地。

瞞著爸媽 勇敢追音樂夢

然而，這條靠二次元堆疊出來的路，走到2023年前後卻讓Khantrast陷入瓶頸。他坦言，動漫饒舌創作一部分來自「求生本能」。家庭經濟並不富裕的他，青少年時期聽見父母「養不活自己就斷絕關係」而感到恐懼，在朋友建議下才找到這個突破口。「我當時才16歲，聽到他們這樣說真的會怕，結果這個方向真的幫我撐了三、四年，我到現在都還很感恩他們的支持。」

在推出新專輯「Poster Child」前，Khantrast在曼哈頓的Gramercy Theatre舉辦專場演唱會，高朋滿座的場景，是他從未想像過的盛況。(記者馬璿／攝影)

Khantrast在曼哈頓的Gramercy Theatre舉辦的專場演唱會，結束後大批粉絲聚集在場館外等待簽名機會。(記者馬璿／攝影)

不過，當新番追得少，動漫不再與他的生活緊密連結，這樣的勉強並非他所追求的創作目標。「我不想為了做而做。朋友建議我，你該開始展現真實的自己、展現你從哪裡來，讓大家看看養出你的地方到底長什麼樣子。」朋友的話成為警鐘，與其扮演動漫饒舌歌手，不如把重心放回自己身上，聚焦到那個在8大道、羊頭灣長大，靠瞞著父母換取音樂夢想的福州移民之子。

於是在網路上大受歡迎的「Landed in Brooklyn」由此誕生，也有了唱出自己求學歷程的「Valedictorian」。這段時間是Khantrast音樂生涯的轉折點，也是他終於卸下閃亮玩具標籤、開始說自己故事的起點。

在耿直的福州家庭長大，Khantrast深知顧好學業出人頭地，才是報答爸媽胼手胝足打拼的最好方式。含蓄的華人情感之下，雖然無法掩蓋他對音樂的熱情，但對父母他仍難以表達真實的情感，只換來一句句「我不管，把功課做完就好」或是「我犧牲很多才讓你有這樣的生活」的話語。

雙面人生 爭取創作空間

「我爸媽知道我喜歡音樂，但我從來沒告訴他們我想把它當成正職，我基本上是瞞著他們在做音樂。我理解他們的付出，也很感激，但我內心其實一直在處理一些沒辦法跟他們說的情緒，也讓親子關係變得複雜。」

高中時，一場特殊高中考試撕開緊繃的張力。準備不足加上壓力，Khantrast考砸了。父母震怒，家裡爆發一場少見的激烈爭執，但這場衝突，讓他從姊姊那獲得改變生活模式的建議：「別再跟他們講你想做什麼，自己偷偷來就好。」

從那之後，Khantrast開始過起雙面人生。白天是成績維持水準的乖兒子，深夜則在地下開放麥舞台磨練技巧。若表演到深夜，他會告訴父母自己在圖書館唸書，只要成績依舊亮眼，父母便不再多問。姊姊的勸導，成了他往後用來換取創作空間的生存法則。

Khantrast將作為福州孩子的生命經驗，寫入新專輯「Poster Child」中。(取自Khantrast MV)

如今回頭看，Khantrast說父母與其「接受」他做音樂，不如是仍在「觀望」。「就算我跟他說賺到人生第一筆六位數收入，他還是會說不夠。我覺得他們是高興，只是比起『我以你為榮』，更像是『我看你能走多遠』。如果我最後失敗了，他們大概會要我回去唸大學。」這句話裡，藏著移民父母對下一代根深蒂固的期待，也藏著Khantrast始終在尋找、卻難以完全獲得的那份肯定。

「小時候我會把這當成證明自己的動力，長大後，我明白他們是希望我好，所以不會怪他們。但我也學到，有些事情最好不要跟他們說，因為他們不會真的理解。他們不懂音樂產業，所以談到細節我都只會講他們想聽的。」

看清現實 有缺點才夠真

即便如此，Khantrast仍珍惜家庭關係中的真實。他很早就看清父母的缺點，但反而讓他更早看清這個世界的現實。「我父母自己也承認家裡有點亂，我相信其他福州小孩看到也會有共鳴，因為每個福州家庭多少都有共通點，大家都很人性化，沒有人假裝家裡完美。」

他也把這份不加掩飾，視為福州文化裡最珍貴的一部分。「福州人普遍很直接，我覺得這一點很美。」即使福州人有時被外界評價說話大聲、過度直接，Khantrast也不在乎。「我知道自己從哪裡來，如果有人向我坦承自己最狼狽的一面，我反而會更尊敬對方，因為那代表誠實。」也是在這樣不完美、卻毫不掩飾的家庭氛圍裡，Khantrast找到了他日後最重要的出口：嘻哈。

★愛上嘻哈 成為心情出口

如果說家庭承載Khantrast複雜的情感，那麼音樂便是他的心理諮商。「音樂幾乎就是我的人生，是我的一切、我的身分認同。每次跟爸媽吵架，我就聽音樂；每次想逃避課業壓力、人際關係的煩心事，我也聽音樂。可以說我把整個人生都獻給了音樂，音樂造就了現在的我。」

青少年的他，被80、90年代嘻哈音樂裡講述貧窮的故事打動，那份揭露不堪的真實，深深觸動了他。「他們唱『我口袋一毛都沒有』『我曾經流落街頭』『我爸不成材』『我得撐起整個家』，這些對我來說才是真實的。」

16、17歲，他一頭栽進紐約的地下嘻哈圈，也在那裡意識到「原來有一個可以表達自己、別人也能產生共鳴的出口。」讓他驚訝的是，能理解他的不只是福州背景的朋友，西語裔、非洲裔的朋友聽他講起家裡的事，也會回應相似的經驗。「如果不是因為嘻哈文化，我大概不會跟這些背景完全不同的人有這樣的連結，是這份共同的文化與音樂喜好，讓我們的友誼進一步昇華，關係因此變得更深。」

「你也是福州人吧？」

訪談尾聲，Khantrast聊起那股與福州人之間難以解釋的默契。只要遇上同樣來自福州的人，聊沒兩句他就會發現，自己過去以為特殊的成長經歷，其實一點都不特別。他的父母出身福州長樂猴嶼，Khantrast在Google地圖上標註老家位置，像是一種隔著螢幕的尋根。「每個美國福州小孩幾乎都經歷過類似的事、類似的家庭創傷，大家的成長模式都很像：移民、賺錢、生小孩、送小孩上學、把錢寄回家鄉、在村子裡蓋房子只為展現財力。」

在他眼中，福州移民帶著一種特殊的樣貌。「我認識廣東、台灣的移民家庭都有各自的課題，但福州人經歷的創傷程度真的不太一樣。那種帶著憤怒、帶著怨氣的狀態，是可以理解的，畢竟他們經歷過太多。」那本描述福州移民偷渡歷史的著作「蛇頭」所寫的集體創傷，讓他理解了父母身上那份不容質疑的憤怒從何而來。「雖然小時候可能會覺得反感，但換作是我，大概也會對人生充滿怒氣。」

若要給背景相似、正在追夢的年輕人一句話，Khantrast的答案很直接，「練出一身厚臉皮吧！其實你們早就已經很堅強了。把你經歷過的創傷、憤怒都轉化成優勢。」他鼓勵同樣來自移民家庭的孩子，將父母輩帶給自己的傷痛與怒氣轉化成創作動能，不論是餐館二代，還是聽著父母吵架聲長大的孩子，都擁有豐富且洶湧的生命故事，「如果你想追夢，卻覺得沒人在乎，其實他們在乎，只是你要學會把這些過去轉化成作品。」

作為移民後代的生命歷程，也延續到他的新專輯「Poster Child」裡。「如果你是移民家庭的小孩，在一個瘋狂的家庭長大，應該會對這張專輯很有共鳴。」專輯之外，他即將在10月22日到11月8日展開巡演，將自己的聲音帶到全美不同城市，讓大眾看看這個出身布碌崙的福州孩子，能走到多遠的地方。

在福州家庭長大，與父母之間的情感雖內斂又含蓄，但Khantrast表示，長大之後他更能理解父母輩所承受的創傷與憤怒。(取自Khantrast Instagram)