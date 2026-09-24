夏心悅「協商之膚」個展 透過不同材料探討傷痛療癒

透過手工織品、生物材料薄膜、軟雕塑、懸掛裝置，展現夏心悅對傷痛、治癒的思考，以及對平凡日常的讚頌。(記者曹馨元／攝影)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 夏心悅以個展探討術後傷痛、療癒與身體變化。

夏心悅以個展探討術後傷痛、療癒與身體變化。 重點二： 作品結合織品、生物薄膜與軟雕塑呈現修復過程。

作品結合織品、生物薄膜與軟雕塑呈現修復過程。 重點三：展覽也反思蛋白質材料作為塑料替代的可能性。

美華藝術協會456畫廊22日舉辦紐約藝術家夏心悅(Freda Xinyue Xia)個展「協商之膚」(Negotiated Skin)，透過手工織品、生物材料薄膜、軟雕塑、懸掛裝置，展現藝術家對傷痛、治癒的思考，以及對平凡日常的讚頌。

夏心悅表示，展覽源於她接受子宮頸手術後的身體經驗。她沒有直接描繪傷口，而是透過會伸展、撕裂、下垂或重新加固的材料，思考身體在受傷後如何持續變化。其中一幅織物作品描繪了女性宮頸從健康到佈滿傷痕的變化，夏心悅認為，柔軟的纖維將傷痛變成了溫柔的語言，「纖維的神奇之處就是好像能將傷痛轉化，將其治癒」。

出於對材料的細膩感知，夏心悅的作品中大量使用桑蠶絲、羊毛、植物纖維、廢棄果蔬表皮、明膠和絲蛋白等材料，將記憶、見聞、體悟織成「皮膚」；材料的變化便是身體的痕跡。

修補的過程也沒有被作品刻意遮掩。脫落的針腳、脆弱的邊緣與逐漸下垂的薄膜，都成為作品的一部分。夏心悅表示，她與研究組織修復相關生物材料的研究者張立文(Liwen Zhang)持續交流，進一步思考材料的強度、脆弱性與照護之間的關係。對她而言，「修復」並非一次完成、使作品回到原狀，而是不斷發生的變化。

展覽同時探索蛋白質基薄膜作為石油基合成材料替代品的可能性。夏心悅強調，這類材料尚不能視為可全面取代塑料的成熟方案；她更希望藉由創作，讓人重新思考材料從何而來、如何使用與修補，以及使用後將如何回歸環境。展名中的「皮膚」，也因此不僅指向人體表面，更是保護與暴露、身體與外界之間持續變動的邊界。

夏心悅畢業於中國美術學院中國畫專業，後取得帕森斯設計學院時裝設計副學士學位，目前在該校攻讀紡織藝術碩士。