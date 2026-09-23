鮑樸哥大講座 重新勾勒文革面貌

鮑樸旗下的香港新世紀出版社自2024年起陸續出版了多部文革人物年譜，與其他歷史類書籍共同構成文革歷史系列。作者余汝信史學功力深厚，句句有出處，其作品具有高度史料價值。(記者許君達／攝影)

以發行歷史類書籍而知名的香港 出版人鮑樸日前應邀前往紐約哥倫比亞大學舉辦講座，從他最新出版的「江青年譜」出發，探討最新史料重新所勾勒出的毛澤東與文化大革命的歷史面貌。

鮑樸的父親為曾任中共 黨魁趙紫陽秘書、且身為1980年代黨內開明派代表的鮑彤。鮑樸2005年在香港創辦新世紀出版社，曾出版多部歷史類書籍，內容多聚焦於1949年以後的中共黨史，並對中共所壟斷的官方歷史敘事構成挑戰。

從2024年12月起，新世紀出版社先後發行文革史學家余汝信著述的「陳伯達年譜」、「康生年譜」和「江青年譜」，透過圍繞這些文革時代風雲人物生平的編年史，側面建構文化大革命的完整歷史脈絡。2026年5月出版的「江青年譜」是其中最新的一部，現已在華府的季風書園(JF Books)上市。目前，新世紀出版社在美國的唯一正版銷售渠道為季風書園，不在華府的讀者可登錄其網店https://reurl.cc/NOO2Kk購書。

江青(原名李雲鶴)生於1914年，在1930年代曾以「藍蘋」的藝名成為上海知名影星，後前往延安的中共根據地，成為毛澤東之妻。文革期間，江青一度成為當時中國的幕後掌權者之一，1976年毛澤東死後，江青等當權派被以華國鋒、葉劍英為首的派別奪權，隨後入獄並被判終身監禁。1991年，江青在獄中自盡。

在中共的官方敘事中，發動文革的責任被歸咎於以江青為代表的「四人幫」，以此為毛澤東洗脫罪責。因此，官方史書對於江青的描述普遍淡化和含糊其詞，即使不得不提到，通常也僅有臉譜化的惡評，此前得到學界認可的僅有美國作家維特克(Roxane Witke)撰寫的人物傳記「江青同志」(Comrade Chiang Ch’ing)等少數史料。維特克根據她與江青的交流，在書中將其描繪為一個以魯迅為偶像、欣賞美國文化、同時帶有早期女權意識的女性。

鮑樸說，「江青年譜」作者余汝信出身於史學家庭，受過良好的專業訓練。與擅長挖掘並賦予受訪者更強人文色彩的西方作者相比，他對江青與文革的所有歷史考證均來自第一手的官方文件、檔案或當事人的書信，並大量逐字對比原始檔案與後人的歷史敘述，從中找出值得採信的部分、剔除有所偏差或篡改的內容，以起到正本清源的作用。

香港出版人鮑樸(右)應哥大教授黎安友(左)邀約，赴紐約舉辦講座，探討最新書籍中對於毛澤東和文化大革命的詮釋，同時介紹鮑樸最新出版的「江青年譜」。(記者許君達／攝影)