鮑樸哥大講座 重新勾勒文革面貌
以發行歷史類書籍而知名的香港出版人鮑樸日前應邀前往紐約哥倫比亞大學舉辦講座，從他最新出版的「江青年譜」出發，探討最新史料重新所勾勒出的毛澤東與文化大革命的歷史面貌。
鮑樸的父親為曾任中共黨魁趙紫陽秘書、且身為1980年代黨內開明派代表的鮑彤。鮑樸2005年在香港創辦新世紀出版社，曾出版多部歷史類書籍，內容多聚焦於1949年以後的中共黨史，並對中共所壟斷的官方歷史敘事構成挑戰。
從2024年12月起，新世紀出版社先後發行文革史學家余汝信著述的「陳伯達年譜」、「康生年譜」和「江青年譜」，透過圍繞這些文革時代風雲人物生平的編年史，側面建構文化大革命的完整歷史脈絡。2026年5月出版的「江青年譜」是其中最新的一部，現已在華府的季風書園(JF Books)上市。目前，新世紀出版社在美國的唯一正版銷售渠道為季風書園，不在華府的讀者可登錄其網店https://reurl.cc/NOO2Kk購書。
江青(原名李雲鶴)生於1914年，在1930年代曾以「藍蘋」的藝名成為上海知名影星，後前往延安的中共根據地，成為毛澤東之妻。文革期間，江青一度成為當時中國的幕後掌權者之一，1976年毛澤東死後，江青等當權派被以華國鋒、葉劍英為首的派別奪權，隨後入獄並被判終身監禁。1991年，江青在獄中自盡。
在中共的官方敘事中，發動文革的責任被歸咎於以江青為代表的「四人幫」，以此為毛澤東洗脫罪責。因此，官方史書對於江青的描述普遍淡化和含糊其詞，即使不得不提到，通常也僅有臉譜化的惡評，此前得到學界認可的僅有美國作家維特克(Roxane Witke)撰寫的人物傳記「江青同志」(Comrade Chiang Ch’ing)等少數史料。維特克根據她與江青的交流，在書中將其描繪為一個以魯迅為偶像、欣賞美國文化、同時帶有早期女權意識的女性。
鮑樸說，「江青年譜」作者余汝信出身於史學家庭，受過良好的專業訓練。與擅長挖掘並賦予受訪者更強人文色彩的西方作者相比，他對江青與文革的所有歷史考證均來自第一手的官方文件、檔案或當事人的書信，並大量逐字對比原始檔案與後人的歷史敘述，從中找出值得採信的部分、剔除有所偏差或篡改的內容，以起到正本清源的作用。
他以最新出版的《江青年譜》為切入點，討論新近史料如何重新勾勒毛澤東與文化大革命的歷史面貌，並強調對官方敘事的再檢視。 自2024年12月起，該社先後推出余汝信著述的《陳伯達年譜》《康生年譜》和《江青年譜》，藉由人物編年史側面建構文革的整體脈絡。 文章指出余汝信主要依據第一手官方文件、檔案與當事人書信，並逐字比對原始材料與後人敘述，以辨別可信內容、修正偏差，具有正本清源的作用。
精華 FAQ
他以最新出版的《江青年譜》為切入點，討論新近史料如何重新勾勒毛澤東與文化大革命的歷史面貌，並強調對官方敘事的再檢視。
自2024年12月起，該社先後推出余汝信著述的《陳伯達年譜》《康生年譜》和《江青年譜》，藉由人物編年史側面建構文革的整體脈絡。
文章指出余汝信主要依據第一手官方文件、檔案與當事人書信，並逐字比對原始材料與後人敘述，以辨別可信內容、修正偏差，具有正本清源的作用。
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