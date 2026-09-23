紐約老字號卡內基熟食店 隔10年重返曼哈頓

停業十年的紐約老字號卡內基熟食店16日於曼哈頓中城第七大道與54街重新開門。(記者范航瑜／攝影)

停業十年的紐約老字號卡內基熟食店(Carnegie Deli)日前於曼哈頓 中城第七大道與54街重新開門。新店距離其昔日店址僅一個街區，鄰近劇院區；開門首日店內即爆滿，下午4時店外已有食客排隊。

卡內基熟食店曾是紐約熟食文化的代表之一，2016年停業。此次回歸的店面原為Stage Deli所在地；兩家店昔日同在中城經營，曾被視為紐約「燻牛肉大戰」中的競爭對手。新旗艦店店址位於第七大道與54街，每日營業時間為上午11時至晚間10時。

卡內基熟食店第三代執行長哈珀(Sarri Harper)表示，業者一直等待適當時機與合適店址；當舊Stage Deli店面釋出時，便認為這是延續第七大道熟食店傳統的理想下一步。「這個空間承載許多紐約熟食店歷史，」她說。

新店保留多項經典菜式，包括堆疊豐厚的黑麥麵包燻牛肉或鹹牛肉三明治，另有自製雞湯、猶太馬鈴薯餡餅(knish)和全牛肉長熱狗。菜單也新增「Carnegie Deli Colossus」三明治，內有燻牛肉、鹹牛肉、火雞肉、瑞士起司及俄式醬料。

卡內基熟食店創立於1937年3月，最初由奧格爾(Izzie Orgel)夫婦在第七大道854號開設，只有約40個座位，因鄰近卡內基音樂廳而得名。早期常客包括音樂廳演出者；到1960年代，店家還曾為附近節目彩排供餐，披頭四與滾石樂團演出後也曾到訪。1976年Milton Parker與Leo Steiner接手後，開始在店內自行醃製燻牛肉和鹹牛肉，逐步奠定日後名聲。

這家老店亦與紐約演藝圈淵源深厚，伍迪艾倫、Robin Williams、Mel Brooks、Stevie Wonder、Steven Spielberg等均曾到訪。伍迪艾倫1984年電影「百老匯丹尼玫瑰」的開場與結尾均在店內拍攝；中國藝術家艾未未也頗喜愛該店，他在2012年紀錄片「Ai Weiwei: Never Sorry」中被拍到重返Carnegie Deli享用鹹牛肉三明治，並將吃不完的食物仔細打包帶走。

開門首日，店外已有食客為黑麥麵包燻牛肉、鹹牛肉三明治及猶太丸子雞湯排隊。(記者范航瑜／攝影)

停業十年的紐約老字號卡內基熟食店(Carnegie Deli)16日於曼哈頓中城第七大道與54街重新開門。(記者范航瑜／攝影)