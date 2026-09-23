大都會博物館唐氏新館動工 2030開放 重新打造5層館翼

紐約大都會藝術博物館唐氏現當代藝術館舉行動土儀式，市議長朱曼寧(中)等出席。(圖片截自The Met官方X帳號)

紐約大都會 藝術博物館(The Metropolitan Museum of Art)日前為館內唐氏現當代藝術館舉行動土儀式，市議長朱曼寧(Julie Menin)、市主計長李文 (Mark Levine)等出席。這項該館歷來最大型的建築工程將重新打造五層館翼，預計2030年向公眾開放，用於展示20及21世紀的現代與當代藝術作品。

新館以華裔 金融家、收藏家唐騮千(Oscar L. Tang)及妻子、考古學家暨藝術史學家徐心眉(Agnes Hsu-Tang)命名。兩人2021年承諾捐款1億2500萬元，創下大都會博物館史上最高單筆捐款紀錄。博物館目前已為工程及新館營運基金籌得6億7000萬元。

唐氏館由墨西哥建築師艾斯科貝多(Frida Escobedo)設計，她也是大都會博物館156年歷史上首名主持館翼設計的女性。艾斯科貝多表示，設計將串聯館區內不同時期的建築風格，既保留各建築的歷史，也創造屬於當代的空間。

重建後的館翼總面積達12萬6000平方呎，其中展覽空間為6萬9500平方呎，較現有館翼增加近五成，但不會超出原有建築範圍。博物館預計，工程將創造約4000個工會職位。

備受市民及遊客喜愛的原四樓坎托屋頂花園(Cantor Roof Garden)將擴建，五樓則增設戶外露台及約1000平方呎的咖啡廳。中央公園保護協會亦將與市公園局合作，改善館舍周圍的步道、照明、草坪及植栽。

施工期間，大都會博物館仍會在其他展區展出現當代藝術藏品，包括「生命的面孔：大都會博物館的現代肖像」及「克拉斯納與波洛克：延續的過去」。不過，坎托屋頂花園及戶外咖啡廳將持續關閉，預計隨新館於2030年重開。

大都會博物館館長兼執行長霍萊因(Max Hollein)表示，新館將改變博物館呈現20及21世紀藝術的方式，並讓現當代藝術藏品與館內跨越數千年的其他藝術收藏建立更緊密的連結。