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紐約新酒吧撞名 港「世界最佳酒吧」Bar Leone稱無關聯

記者范航瑜／紐約報導
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迪亞茲接受「女裝日報」訪問時表示，酒吧的獅子主題源於品牌團隊有人看完百老匯音樂劇...
迪亞茲接受「女裝日報」訪問時表示，酒吧的獅子主題源於品牌團隊有人看完百老匯音樂劇「獅子王」後提出的構想。(截自Bar Leone官方Instagram平台帳號@barleonenyc)

香港知名雞尾酒吧Bar Leone日前發表聲明，與在紐約蘇荷區新近開業的同名酒吧撇清關係，強調從未授權、核准、贊助或以任何形式與該紐約場地有關。兩店名稱相同，均採酒紅色調與獅子圖案，引發外界疑問。

香港Bar Leone表示，早在5月已發現一個宣傳紐約店的Instagram帳戶，當時即公開否認有關聯。聲明重申，香港團隊目前僅在香港與上海設有據點，雖持續評估包括美國在內的海外擴張可能，但無進一步消息可公布；由於事件仍在處理中，不便作更多評論。

香港Bar Leone由義大利調酒師安蒂諾里(Lorenzo Antinori)創立，2023年6月開業，位於中環必列者士街(Bridges Street)，以家鄉羅馬社區酒吧為靈感，主打簡潔易懂的「平民雞尾酒」(cocktail popolari)。該店2024及2025年兩度獲「亞洲50最佳酒吧」選為亞洲最佳酒吧，並於2025年登上「世界50最佳酒吧」榜首；上海黃浦區分店則於去年11月開幕。今年初，Bar Leone更是與Louis Vuitton合作，在銅鑼灣利園一期推出期間限定酒吧，向1970至90年代利園酒店著名的「飲勝吧」致敬，以酒單及空間設計重現當年的香港夜生活風貌。

紐約同名店位於布隆街(Broome Street)，占地約4800平方呎，前身為拉美餐廳Her Name Was Carmen。新聞資料將創辦人迪亞茲(Andres Diaz)形容為擁有逾15年餐飲經驗的紐約業者，他亦創辦La Rubia及Her Name Was Carmen。

迪亞茲接受「女裝日報」(Women’s Wear Daily)訪問時表示，酒吧的獅子主題源於品牌團隊有人看完百老匯音樂劇「獅子王」(The Lion King)後提出的構想。Leone即為義大利語的「獅子。」店內設計亦是與該劇的色調相配。紐約店設有兩層空間，上層主打馬丁尼酒，下層為以義大利迪斯可為主題的酒吧及舞池。

香港餐飲品牌進軍紐約並非沒有先例，包括香港起家的添好運及胡同，均曾在曼哈頓開設分店；香港Aqua Restaurant Group近年亦將旗下品牌帶到紐約。不過相較餐廳，香港知名雞尾酒吧在紐約設永久分店仍較罕見。

香港Bar Leone由義大利調酒師安蒂諾里創立，2023年6月開業，位於中環必...
香港Bar Leone由義大利調酒師安蒂諾里創立，2023年6月開業，位於中環必列者士街，以家鄉羅馬社區酒吧為靈感。(本報檔案照)

精華 FAQ

  • 香港Bar Leone表示，與紐約蘇荷區新開的同名酒吧完全無關，從未授權、核准、贊助或以任何形式參與對方營運，並已於5月公開否認聯繫。

  • 兩店不但名稱相同，設計上也都採用酒紅色調與獅子圖案，因此容易讓外界誤以為彼此存在品牌合作或授權關係，才引發不少疑問。

  • Bar Leone由Lorenzo Antinori創立，2023年6月於中環開業，現僅在香港與上海設點，並曾獲亞洲最佳酒吧及2025年世界50最佳酒吧榜首。

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