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湖北同鄉會理事換屆 李青接會長

記者高雲兒／紐約報導
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美國湖北同鄉會日前在皇后區法拉盛舉行2026年新理事成員就職典禮暨中秋晚會。(記...
美國湖北同鄉會日前在皇后區法拉盛舉行2026年新理事成員就職典禮暨中秋晚會。(記者高雲兒／攝影)

美國湖北同鄉會日前在皇后區法拉盛舉行2026年新理事成員就職典禮暨中秋晚會，新一屆理事會上任，由李青接任會長，活動適逢中秋佳節，鄉親及社區人士齊聚一堂，共敘鄉情。州眾議員金兌錫(Ron Kim)及州參議員劉醇逸(John C. Liu)分別向同鄉會頒發褒揚狀及認可證書，肯定其多年來在社區服務及文化交流方面的貢獻。

李青在就職致詞中表示，美國湖北同鄉會走過約30年歷程，凝聚歷任會長及眾多鄉親的心血，也為旅美湖北人提供互助與聯誼的平台。她感謝前輩及上屆理事會成員多年來的投入，並表示接任會長既覺榮幸，也深感責任重大。

她說，新一屆理事會將延續創會初衷，進一步加強服務鄉親，特別是協助新移民儘快適應美國生活，同時希望吸引更多年輕一代參與同鄉會事務，提升組織凝聚力。

李青表示，同鄉會未來也將持續推廣荊楚文化，增進美國主流社會對湖北及中國文化的了解，並進一步發揮橋梁作用，加強與家鄉湖北的聯繫，關注及支持家鄉發展。活動中也安排中秋聯誼及節慶活動，與會者一同分享月餅、互致節日祝福。

皇后區 法拉盛 眾議員

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