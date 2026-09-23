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第二居所稅名單 恐遭詐團利用

記者馬璿╱紐約報導
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紐約市府因「第二居所稅」公布了一份擁有近96萬個高估值物業及其業主個人資訊的名單...
紐約市府因「第二居所稅」公布了一份擁有近96萬個高估值物業及其業主個人資訊的名單，曾引發廣泛質疑。(記者許君達╱攝影)

紐約市府推行「第二居所稅」(pied-à-terre tax)並公布96萬屋主個資，不僅引發爭議，民意代表亦自8月起敦促市警局(NYPD)採取行動。日前市警局對此回應表示，已通知轄下防罪警官留意詐騙集團可能利用該名單行騙，並呼籲名單上的屋主對來路不明、涉及房產或稅務的來電、簡訊及電郵提高警覺，切勿在查證身分前提供個人或財務資訊。

史泰登島市議員莫拉諾(Frank Morano)表示，其辦公室8月7日曾致函警方，警告市府公開這份可供查詢的名單，恐為詐騙、身分盜用、金融詐欺、鎖定行竊等犯罪行為製造可乘之機，並要求執法單位留意相關案件模式，考慮向受影響屋主發布公開警示。

市警局局長蒂池(Jessica Tisch)則證實，市警局防罪警官「已獲通知，知悉已公開的第二居所稅名單，以及該名單可能遭詐騙集團利用的風險。」蒂池並表示，莫拉諾提出的疑慮已轉達警局高層，包括刑事偵查局長(Chief of Detectives)及史泰登島巡邏區指揮官。

莫拉諾指出，其辦公室先前已接獲至少一名選民反映曾收到不明人士傳來的訊息，內容涉及與該公開名單相關的資訊。莫拉諾表示，「我不是說每一則可疑訊息都與市府這份名單有關，市警局也沒有這麼說，但政府一旦採取可能產生意外後果的行動，就有責任提前思考並保護民眾，避免問題進一步惡化。」

蒂池在回函中呼籲紐約市民，若懷疑遭遇身分盜用或詐騙，應向所屬轄區分局，或市警局全天候防詐專線646-610-SCAM(7226)通報。市警局並透過各轄區防罪警官，提供身分盜用防範教育及住宅安全評估服務。

莫拉諾表示，他計畫進一步與警局跟進，要求發布專門的公開警示，提醒屋主留意假借第二居所附加稅名義進行的詐騙或不實招攬行為。「名單上的屋主，若接到與名下房產或此項稅賦相關、事先未預期的來電、簡訊或電子郵件，都應保持懷疑態度，在獨立查證對方身分前，切勿提供個人或財務資訊。」

精華 FAQ

  • 外界擔心公開可查詢的96萬屋主個資，會被詐騙、身分盜用、金融詐欺，甚至鎖定行竊等犯罪利用，讓屋主面臨更多風險。

  • 市警局表示已通知轄下防罪警官留意相關情況，並把疑慮上報高層；同時呼籲民眾若接到可疑房產或稅務聯繫，先查證再提供資料。

  • 若收到與名下房產或稅賦相關、事先未預期的電話、簡訊或電郵，應保持懷疑，勿提供個資或財務資訊，並可向轄區分局或646-610-SCAM通報。

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