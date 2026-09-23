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新竹玻璃工藝之美 再登布碌崙Urban Glass

記者馬璿╱約報導
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藝術家林瑤農作品「台灣」。(主辦單位提供)
藝術家林瑤農作品「台灣」。(主辦單位提供)

繼2025年首度於紐約玻璃藝術中心(UrbanGlass)展出後，「Hsinchu Glass at UrbanGlass Part II」日前在布碌崙(布魯克林)舉行開幕酒會，邀請五位來自新竹、跨世代且各自擁有獨立工作室的台灣玻璃藝術家展出作品，呈現新竹玻璃產業從工業製造走向個人創作的發展脈絡。

本次參展藝術家中，李國揚與林瑤農為新竹玻璃第一代黑手出身師傅，年少時即在玻璃外銷工廠與火爐旁習藝。李國揚曾因精湛的實心玻璃技術，被工廠派任製作迪士尼精緻實心玻璃樣品，離開工廠後轉而將高溫熱塑技法運用於個人創作。林瑤農則自立門戶，與兩名兒子及徒弟共同顧爐，將工廠時期累積的技術傳承給下一代。

工作室位於新竹寶山的黃順樂，長年以玻璃管、火焰與霓虹創作，即使家鄉因半導體產業快速發展而地貌劇變，仍持續守著這門手藝。曾赴英國深造玻璃工藝的黃瓊儀，返台後回收老屋拆卸保存下來的壓花玻璃，重新製成當代器皿，這系列作品去年於UrbanGlass展出後獲得不少迴響。新生代創作者張雅婷則從童年記憶出發，結合玻璃與手工木片等媒材，以花卉、植物及自然景觀為題，發展出具當代感的創作風格。

策展人黃莉翔表示，五位創作者雖各自路徑不同，卻同樣來自一座玻璃工作室與全球重要半導體產業並存的新竹，緩慢火候下的手工創作，與精準快速的尖端科技在同一座城市中並行運轉，也成為新竹玻璃與美國藝術界對話時最具代表性的文化視角。

她提及，此次台灣與UrbanGlass的交流可追溯至1989年。當年台灣創作者楊惠姍與張毅曾赴紐約研習玻璃，就讀的紐約實驗玻璃工作坊(New York Experimental Glass Workshop)，正是今日UrbanGlass的前身。該工作坊由藝術家於1977年創立，1981年遷至曼哈頓茂比利街(Mulberry St.)，1991年再遷往布碌崙並更名為UrbanGlass。時隔36年，新竹玻璃於2025年首度走進UrbanGlass，2026年再度接續這場對話，讓相隔數10年的兩段歷史再次交會。

本次交流由新竹市竹塹玻璃協會與UrbanGlass共同主辦，並獲新竹市文化基金會支持，由協會成員暨策展人黃莉翔再度促成。竹塹玻璃協會表示，未來將持續與美國創作者、工作室、博物館及專業機構建立更深連結，盼將國際交流激盪出的觀點與能量帶回台灣，促成更長期的台美玻璃藝術雙向交流。

開幕酒會現場吸引眾多台美藝術家參與。(主辦單位提供)
開幕酒會現場吸引眾多台美藝術家參與。(主辦單位提供)

大紐約客家會出席當日開幕酒會。(主辦單位提供)
大紐約客家會出席當日開幕酒會。(主辦單位提供)

藝術家張雅婷作品「Next Generation」。(主辦單位提供)
藝術家張雅婷作品「Next Generation」。(主辦單位提供)

精華 FAQ

  • 展覽集結5位跨世代新竹玻璃藝術家，涵蓋黑手師傅、霓虹創作、壓花玻璃再製與自然題材創作，呈現技術傳承與個人風格並存的面貌。

  • 策展人黃莉翔指出，新竹同時擁有玻璃工作室與半導體產業，手工慢火與科技快節奏並行，成為新竹玻璃與美國藝術界對話的重要文化視角。

  • 雙方交流可追溯至1989年，當時楊惠姍與張毅在其前身工作坊學習玻璃工藝；如今新竹玻璃於2025、2026年連續展出，讓兩段相隔數10年的歷史再次銜接。

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