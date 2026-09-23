波蘭、立陶宛總統 探皇后區移民淵源

市議員黃友興與立陶宛總統瑙塞達(Gitanas Nausėda)出席立陶宛共和國駐紐約總領事館成立100周年活動。(黃友興辦公室提供)

出席聯命合國大會的波蘭 總統納夫羅茨基(Karol Nawrocki)與立陶宛 總統瑙塞達(Gitanas Nausėda)近日先後抵達紐約，市議員黃友興連續出席兩國元首與皇后區當地移民 社群的活動。黃友興所代表的第30選區，涵蓋中村(Middle Village)、馬斯佩斯(Maspeth)，以及瑞吉屋(Ridgewood)、格蘭岱(Glendale)、艾姆赫斯特和雷哥公園(Rego Park)部分地區，其中，馬斯佩、中村及瑞吉屋一帶，與波蘭及立陶宛移民已有逾百年淵源。

納夫羅茨基與第一夫人瑪塔(Marta Nawrocka)20日前往中村基督君王高中(Christ the King High School)，與紐約地區波蘭裔民眾會面，並向多名波蘭裔美國人頒發國家榮譽。

黃友興表示，波蘭裔社群在馬斯佩斯、中村、瑞吉屋及皇后區其他地區紮根已久，數代移民家庭參與塑造當地社區，波蘭總統親自到訪並與僑民交流，對當地具有特殊意義。

據悉，波蘭移民與黃友興選區的關係可追溯至19世紀末。馬斯佩聖十字教堂(Holy Cross Church)的歷史資料記載，波蘭移民早在1888年前後已開始在當地聚居，到1910年已有約600名波蘭移民及家庭居住於此。隨著社群擴大，天主教布碌崙(布魯克林)教區於1912年批准成立聖十字堂，專門服務當地波蘭移民。百餘年後，波蘭文化和宗教機構仍是馬斯佩等社區的重要組成部分。

翌日晚間，黃友興又與市議員威爾森(Carl Wilson)出席立陶宛共和國駐紐約總領事館成立100周年活動，並代表市議會頒發褒獎狀。黃友興辦公室表示，立陶宛總統瑙塞達與第一夫人Diana Nausėdienė、外交部長Kęstutis Budrys、駐紐約總領事Dovydas Špokauskas及立陶宛裔社群代表均出席。

馬斯佩斯同樣保存著鮮明的立陶宛移民印記。當地顯聖容教堂(Transfiguration Church)1908年創立，最初正是因應皇后區快速增加的立陶宛移民人口，也是皇后區首座立陶宛民族堂區；現有教堂於1962年落成，建築及內部裝飾融入大量立陶宛藝術元素。

黃友興表示，連續兩天迎來波蘭及立陶宛元首，也反映皇后區由不同世代移民共同建立的歷史；移民帶來各自的語言、信仰及傳統，而這些文化至今仍留存在當地教堂、社區組織及居民生活中。

納夫羅茨基與第一夫人瑪塔(Marta Nawrocka)20日前往中村基督君王高中(Christ the King High School)，與紐約地區波蘭裔民眾會面，市議員黃友興(左一)亦出席。(黃友興辦公室提供)