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「我們相伴同行」 指導華裔照護失智症

記者鄭怡嫣╱紐約報導
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「我們相伴同行：華裔失智症照護的知識和社區資源」活動22日在富康醫療法拉盛社區中...
「我們相伴同行：華裔失智症照護的知識和社區資源」活動22日在富康醫療法拉盛社區中心舉行，從失智症基本知識、居家照護到飲食、運動及社區資源，為華裔長者和照顧者提供中文資訊。(記者鄭怡嫣╱攝影)

隨著紐約華裔人口逐漸老化，失智症如何及早辨識、家庭又該如何照護，成為愈來愈多華裔家庭必須面對的問題。「我們相伴同行：華裔失智症照護的知識和社區資源」活動22日在富康醫療法拉盛社區中心舉行，從失智症基本知識、居家照護到飲食、運動及社區資源，為華裔長者和照顧者提供中文資訊。

活動由陽邊社區服務(Sunnyside Community Services)、阿茲海默症關愛服務機構CaringKind及富康醫療(VNS Health)共同主辦，美國神經內科醫學學會會士、腦神經專科醫師伍安麗主講「何謂失智症」，主辦機構也分別向民眾介紹失智症患者及家庭可以使用的社區服務。

失智症並不只是「忘東忘西」。阿茲海默症協會指出，真正值得警惕的是認知變化已開始影響日常生活，例如反覆詢問同一件事、忘記近期發生的重要事情、原本能獨立處理帳單或做飯，現在卻頻繁出錯；也可能出現對日期、季節或所在位置感到混亂，在熟悉的地方迷路，說話時經常找不到適當詞語，或把物品放在不尋常的位置後無法循原路找回。判斷的關鍵並非單純「記性變差」，而是這些變化是否明顯偏離本人過去的能力，並開始妨礙生活。

有關失智症患者的日常照護，伍安麗在講座中表示，失智症患者的日常照護不能只集中於記憶問題，家庭環境、營養、運動和安全同樣重要。家庭可以透過規律運動、健康飲食、社交參與及持續的智力刺激，協助患者盡可能維持生活與認知功能。例如在居家方面，她建議減少不必要的家具及障礙物，在樓梯和浴室安裝牢固扶手，並選擇舒適、防滑的鞋子。此外，部分阿茲海默症患者看到鏡中影像時可能感到困惑或害怕，家屬也可按照患者情況調整鏡子的擺放。

面對市面上魚油、維生素及各類宣稱「增強記憶」的補充品，伍安麗指出，應先與醫師討論，不宜將保健品視為失智症治療的替代方案。她並介紹以維持腦部健康為目標的MIND飲食概念，建議多攝取全穀物、綠葉蔬菜、莓果、魚類、家禽、豆類、堅果及橄欖油，並減少紅肉、奶油、加工食品、快餐及甜食。

精華 FAQ

  • 活動以中文介紹失智症基本知識、居家照護方式、飲食與運動建議，以及可使用的社區資源，讓華裔長者和照顧者更容易取得實用資訊。

  • 失智症的關鍵在於認知變化已影響日常生活，例如反覆問同樣問題、做帳單或煮飯常出錯、在熟悉地方迷路，並明顯偏離原本能力。

  • 家屬應重視安全、營養、運動與社交刺激，像是減少障礙物、加裝扶手、穿防滑鞋，並與醫師討論補充品，同時採行MIND飲食。

華裔 阿茲海默症 失智症

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