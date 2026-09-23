南海順德同鄉會 慶93周年中秋聯歡

紐約南海順德同鄉會日前在曼哈頓華埠東來大酒家舉行中秋聯歡會，並慶祝成立93周年。(記者范航瑜╱攝影)

紐約南海順德同鄉會日前在曼哈頓華埠東來大酒家舉行中秋 聯歡會，並慶祝同鄉會成立93周年；主席陳秀瓊、副主席遊淑輝、何兆祥、多名職員、義工及眾鄉親出席，共敘鄉情。

聯歡會上，多名會員登台唱歌表演，並設抽獎環節，洋溢節日氣氛。陳秀瓊致辭表示，中秋節象徵月圓人團圓，同鄉會感謝鄉親長期支持。適逢93周年，該會不僅藉晚會歡慶佳節，亦盼繼續秉持團結互助、敦親睦鄰的宗旨，凝聚旅美南海、順德鄉親，讓鄉情和服務精神薪火相傳。

她表示，當晚聚會既是節日相聚，也是同鄉會慶祝93周年的時刻；她感謝各界來賓及鄉親支持，希望大家繼續以互助精神聯繫彼此，使團結傳統薪火相傳。「同鄉會在異鄉是鄉親互相照應與交流的平台，未來將繼續推動會務、聯繫社區。」她並祝福大家中秋快樂、身體健康、家庭幸福、萬事如意。

英文秘書張美寶，財政馮雪飛，副財政兼康樂主任梁景穗，康樂主任吳倩蘭。理事會成員另包括簡肇雄、梁培洵、林國旋、黃漢道、關蘭花、馬明祥、陳慶祥、羅顯東等人。監事長為關潤雄，黃漢雄、何啟標、梁兆鈞、陸冠明任監事；樓業主任為陳秀瓊、張美寶，關國林任樓業顧問，陳啟齡任法律顧問。與會者在節日之際互賀團圓，期盼同鄉會持續服務鄉親，傳承嶺南文化。

紐約南海順德同鄉會會長陳秀瓊致辭表示，中秋節象徵月圓人團圓，同鄉會感謝鄉親長期支持。(記者范航瑜╱攝影)