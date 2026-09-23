紐約親子互助會 籌款會表彰支持者
紐約親子互助會(Parent-Child Relationship Association，簡稱PCR)日前於布碌崙(布魯克林)舉辦八周年募款晚會，不僅眾多社區夥伴、民意代表與義工及家庭出席，一同回顧機構八年來的社區服務歷程外，當天還表彰四位長期支持組織的人士，感謝其對PCR的支持。
當晚除PCR董事吳愛麗絲(Iris Ng)與執行總監黃妮可(Nicole Huang)致詞後，三名青少年義工亦分享參與社區服務的心得，內容涵蓋公園清潔、義工領導經驗，以及PCR與紐約大學(NYU)合作開設的親子關係課程。
活動並邀請多位民選官員出席，包括聯邦眾議員高德曼(Dan Goldman)、紐約州參議員陳學理(Steve Chan)、紐約州眾議員鄭永佳(Lester Chang)、米婷絲(Marcela Mitaynes)、布碌崙區長雷諾索(Antonio Reynoso)、市議員阿維萊斯(Alexa Avilés)、莊文怡(Susan Zhuang)皆參與。
晚會頒獎環節則是表彰四個長期支持PCR的機構與個人，包含多年協助PCR在愛立信公園(Leif Ericson Park)、日落公園(Sunset Park)及麥金利公園(McKinley Park)推動公園清潔與社區活動的公園夥伴組織(Partnership for Parks)獲「社區支持獎」；長期支持公園清潔、家庭及青少年項目的強力批發垃圾袋公司(Qiang Li Wholesale Garbage Bag Company)獲「企業領導獎」；提供幼兒教育與課後輔導Joy Learning Center獲「社區貢獻獎」；紐約市公園局資深員工包西歐(Hannah Bossio)則獲「社區領導獎」。
黃妮可表示，機構成立初期正是她引介家長參與市府「It's My Park」計畫，成為PCR投入社區服務的起點。PCR成立八年來，服務範疇已從家庭互助拓展至親子教育、青少年成長、心理健康教育及義工服務等領域，並表示將持續在布碌崙社區提供家庭與個人支持。
這場8周年募款晚會旨在籌集資源並回顧PCR多年來的社區服務成果，同時向長期支持機構的團體與個人致謝，強化社區連結與未來發展動能。 獲獎者包括公園夥伴組織、強力批發垃圾袋公司、Joy Learning Center，以及紐約市公園局資深員工包西歐，分別獲得社區支持、企業領導、社區貢獻與社區領導獎。 PCR的服務已由早期的家庭互助，逐步延伸到親子教育、青少年成長、心理健康教育及義工服務，並持續在布碌崙推動社區支持與家庭關懷。
精華 FAQ
這場8周年募款晚會旨在籌集資源並回顧PCR多年來的社區服務成果，同時向長期支持機構的團體與個人致謝，強化社區連結與未來發展動能。
獲獎者包括公園夥伴組織、強力批發垃圾袋公司、Joy Learning Center，以及紐約市公園局資深員工包西歐，分別獲得社區支持、企業領導、社區貢獻與社區領導獎。
PCR的服務已由早期的家庭互助，逐步延伸到親子教育、青少年成長、心理健康教育及義工服務，並持續在布碌崙推動社區支持與家庭關懷。
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