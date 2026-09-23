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曼哈頓大橋頭奪命車禍頻發 社區籲盡快整改

記者許君達／紐約報導
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曼哈頓大橋華埠一端橋頭與曼哈頓華埠的社區街道無縫連接，高速下橋的車輛對過路行人構...
曼哈頓大橋華埠一端橋頭與曼哈頓華埠的社區街道無縫連接，高速下橋的車輛對過路行人構成威脅，死亡事故頻發。華埠多社區人士聯名致信市交通局，要求解決此處行人安全問題。(記者許君達／攝影)

曼哈頓大橋華埠一端出入口長期以來致命車禍頻發，最近一起發生於9月10日，一輛超速下橋的小型卡車撞倒三名行人後，衝入包厘街(Bowery)方才停住，導致受害者一死兩命危。緊鄰橋頭的華埠社區人士22日聯名致信交通當局，要求盡快採取措施保障社區居民安全。

聯名信被發送給市交通局曼哈頓分局長扎克曼(Danielle Zuckerman)，信中指出，曼哈頓大橋與包厘街相交的路口自1990年代中期以來，頻繁發生致命交通事故。在9月車禍發生前僅僅不到兩個月，另一起由於酒駕引發的車禍就已帶走了兩條人命。受害者中，大比例都是住在華埠的長者。

該公開信要求行政當局採取四項措施，包括在橋頭高危區域的人行道上加裝保護柱、加裝行人安全島、進一步降低橋區限速並安裝闖紅燈監控執法設備。發信人表示，現有的安全措施，比如單車專用道和人行道的拓寬並不足以確保行人安全，直接用更低的限速約束過路車輛才是更緊迫之舉。

發信者批評市府急於推動的堅尼路(Canal St.)改造項目不僅沒有直面此處「死亡路口」存在的問題，反而避開了最急需改造的伊莉莎白街(Elizabeth St)至包厘街路段。因此信中要求市府先推遲堅尼路改造計畫，將資源優先投入曼哈頓大橋橋頭區域的行人安全問題。

公開信的聯署人包括大華埠民權聯盟聯合主席陳建閃、紐約中華公所主席伍銳賢、紐約東華協會主席于金山、社區保護與發展聯盟創始人李翠珊、堅尼路以南鄰里聯盟聯合主席李卓勳、民主黨65B區領袖王鏑以及全紐約安全組織創始人凌德麗等華裔社區領袖，以及其他族裔的社區組織代表，該信同時被抄送予曼哈頓區長、曼哈頓第二及第三社區委員會，以及多名州、市議員。

聯署人陳建閃透露，收到信的皇后區華裔市議員黃友興已承諾將其帶至市議會交通委員會討論。

精華 FAQ

  • 9月10日，一輛超速下橋的小型卡車在橋頭撞倒3名行人後，衝入包厘街才停下，造成1死2命危。這起事故再次引發華埠社區對路口安全的強烈關注。

  • 聯名信要求在高危人行道加裝保護柱、設置行人安全島、進一步降低橋區限速，並安裝闖紅燈監控執法設備，希望以更直接的工程與執法手段保護行人。

  • 發信者認為堅尼路改造沒有正面處理最危險的伊莉莎白街至包厘街路段，反而避開真正的「死亡路口」，因此主張市府先把資源投入曼哈頓大橋橋頭的行人安全改善。

華埠 曼哈頓

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