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打擊超速、危駕 州警即起出動「便衣警車」

記者胡聲橋／紐約報導
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紐約州警從即日至27日實施「秋季安全速度」交通執法。(取自紐約州警臉書)
紐約州警從即日至27日實施「秋季安全速度」交通執法。(取自紐約州警臉書)

紐約州警宣布，將從即日至27日進行「秋季安全速度」(Fall Safe Speed)執法行動。今後幾天開車上高速公路的駕車人，尤其是經常猛踩油門的駕駛一定要注意減速慢行。尤其需要注意的是，州警這次會使用「便衣警車」共同執法。

在此次特殊交通執法期間，除了全年常規執法外，州警會把重點放在高速公路巡邏上，重點打擊超速、危險駕駛、分心駕駛、酒後駕駛、未繫安全帶以及違反紐約州「靠邊停車法」的行為。

州警稱，他們決定在這次執法行動中加大力度有非常嚴肅的考量。超速被列為紐約州近三分之一致命交通事故的誘因。根據紐約州立大學奧伯尼分校交通安全管理與研究中心(ITSMR)的數據，2024年紐約州共有315起與超速相關的致命交通事故，造成1萬2232人受傷。

在這次執法行動中，州警還會耍一些「花招」，將同時使用帶標誌的傳統警車和「隱蔽身分交通執法」(Concealed Identity Traffic Enforcement，CITE)車輛進行執法，也就是俗稱的「便衣警車」。州警表示，「便衣警車」能夠融入日常車流，方便警員發現違規行為，因為一旦開啟警燈，這些車輛的身分便會顯露無遺。

因此無論是在紐約州高速公路還是在首府地區的日常通勤路線上 行駛，都應該謹慎駕駛，因為車流中那輛看起來人畜無害的普通車輛，其駕駛座位上可能坐著警察，隨時可能亮出隱藏的警燈，要求駕駛靠邊停車，接受處罰。

精華 FAQ

  • 州警宣布這項執法自即日起持續到27日，期間除日常常規執法外，會特別加強高速公路巡邏，提醒駕駛減速慢行、遵守交通規則。

  • 執法重點包括超速、危險駕駛、分心駕駛、酒後駕駛、未繫安全帶，以及違反紐約州「靠邊停車法」等行為，目的是降低事故風險。

  • 州警指出超速是紐約州近1/3致命交通事故的誘因，2024年已有315起超速相關致命事故。便衣警車可融入車流，更容易發現違規並提高執法效果。

紐約州 便衣警車

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