報告：紐約州42%公校飲用水含鉛超標

報告顯示：紐約州42%的公立學校至少有一個飲用水出水口鉛含量超標。(美聯社)

紐約州 一個公共利益研究機構在一份最新報告中指出，紐約州42%的公校飲用水出水口的鉛含量超標。這份報告稱，儘管紐約州十年前通過了學校飲用水檢測法，但公立學校 供水系統中鉛含量超標的問題仍然普遍存在。

這份由紐約公共利益研究組織(New York Public Interest Research Group)和美國環境研究與政策中心(Environment America Research and Policy Center) 發布報告稱，紐約州42%的公立學校至少有一個飲用水出水口(包括飲水機)的鉛含量超過5ppb，高於州衛生部門制定的飲用水標準。

「從水牛城(Buffalo)到蒙托克(Montauk)，這都是個問題。」紐約公共利益研究組織的高級政策顧問霍納(Blair Horner)表示，「不同之處在於，在某些地方，尤其是在紐約州北部的一些農村地區，這個問題更加嚴重。」

在傑佛遜(Jefferson)、聖勞倫斯(St. Lawrence)、肖托誇(Chautauqua)、劉易斯(Lewis)和湯普金斯(Tompkins)這五個郡，超過75%的學校至少有一個出水口的鉛含量超標。在首府地區，切內克塔迪郡(Schenectady County)62%的學校至少有一個出水口鉛含量超標；奧伯尼郡(Albany County)約50%的學校至少有一個出水口鉛含量超標。

2016年，紐約州通過立法，要求學校檢測飲用水中的鉛含量，表明鉛含量超標的情況，並採取措施去除任何不合格的水源。當時，報告顯示紐約州有超過1萬7000名六歲以下兒童血液中鉛含量超標，這一數字高於其他任何州。

報告中的數據來自2023-25年間的檢測結果以及正在進行的合規檢測。報告還指出，一些學校最初報告已修復2023-2025年期間所有飲用水出水口鉛含量超標的問題，但之後的報告顯示，部分出水口的鉛含量檢測結果仍然超標，紐約市皇后區的一所學校就是這種情況。

自飲用水檢測法案通過以來的十年間，紐約州飲用水鉛含量標準已從15ppb降至5ppb。但報告指出，鉛作為一種過量接觸後可作為神經毒素的物質，對兒童而言，無論鉛含量多少都可能造成危害，會導致學習困難和行為問題。該報告為此建議衛生部門將飲用水鉛含量標準降至1ppb，並要求學校在所有飲用水水龍頭安裝淨水器。