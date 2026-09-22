4年學費60萬 創業學習中心承諾「畢業賺百萬否則退款」

「Founders School」承諾，符合資格的學生若四年後未透過創業賺取100萬元利潤，該中心將退還四年共60萬元的學費。(圖片取自Founders School官網)

新學期伊始，曼哈頓 金融區一個以創業為核心的高中階段學習項目「Founders School」迎來首屆學生。該項目年學費高達15萬元，但承諾，符合資格的學生若四年後未透過創業賺到100萬元利潤，該中心將退還四年共60萬元的學費。

「Founders School」由使用人工智慧(AI)輔助教學的「Alpha School」衍生而來；後者於2014年在德州奧斯汀成立，去年進入紐約。創辦人說，項目創辦的構想來自學生希望在傳統課業之外，獲得更多創業資源及指導。

據項目負責人說，首期共有21名學生，其中15人在曼哈頓上課，另外六人以奧斯汀為據點，並定期前往紐約與同學及導師交流。學生每天上午會用約兩至三小時，透過配備AI工具的平板電腦學習英文、數學、科學及社會科等核心科目；現場有「指導員」提供協助。其餘時間則用於構思商業計畫、開發產品及尋找客戶，並由企業家擔任導師。

項目學生、15歲的迪瓦卡(Sanjay Divakar)原就讀康州公校，看到一名航空企業家介紹「Founders School」後，主動要求轉學。他說，過去的老師曾告訴他，經營企業不會帶來出路，但他已在今年7月著手開發協助企業改善部門協作的軟體；入讀前，這項業務的營收已超過1萬元，他則希望在未來100天將營收提高至10萬元。

「Founders School」不屬於州教育廳認可的學校，而是以「學習中心」的形式運作；在紐約參加項目的家庭，須為子女辦理在家教育文件，在家教育學生亦不會取得紐約州高中文憑。

以創業為核心的教育內容也引發批評，指在高中階段就降低傳統教育比例可能為時過早。對此，「Founders School」回應稱，學生仍須完成完整學科課程，掌握所學後才能繼續下一階段，並需完成當日課業後才能參與創業活動。

至於學費退款的保證，僅適用於以符合保證資格的新生身分入讀、完成四年課程的學生，並須遵守招生協議列明的學業及投入程度要求；項目目前尚無首屆畢業生，承諾能否兌現仍待觀察。