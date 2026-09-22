亞裔企業獲市經發公司合約金額占比連降

亞裔企業獲市經發公司合約，金額占比連兩年下降；圖為華埠監獄建設M/WBE交流會。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約市 府日前公布的2026財政年度市長管理報告顯示，亞裔 企業獲市經濟發展公司(NYCEDC)授予的合約金額，占該公司全部合約授予金額的比例降至5%，連續第二年下降，較2024財年的9%減少四個百分點。經發公司將少數族裔及女性企業合約占比整體下降，歸因於合約授予時間、項目組成及分包進度等因素，但未單獨解釋亞裔企業占比下降的原因。

報告顯示，亞裔企業獲授合約金額占比在2023財年為8.3%，2024財年升至9%，其後於2025財年降至7%，2026財年再降至5%。最新數字不僅低於過去兩年，也低於報告列出的四年數據。

經發公司整體少數族裔及女性企業(M/WBE)合約授予率亦出現下降。這項指標按M/WBE企業獲授合約的金額，占所有企業獲授合約總額的比例計算，由2024財年的39%降至2025財年的35%，2026財年進一步降至29%。

其中，所有少數族裔企業合計所占比例由16%降至12%；亞裔企業由7%降至5%；西語裔企業同樣由7%降至5%；非少數族裔女性企業則由19%降至16%。非洲裔企業的占比維持在2%。

除新授合約外，報告亦列出M/WBE企業實際參與經發公司項目的合約支出比例。2026財年的整體參與率由30%微降至29%，其中亞裔企業占5%，與前兩個財年持平；少數族裔企業合計由13%升至14%。

經發公司表示，整體授予率及參與率下降，主要與不同財年合約授予及分包活動的時間和組成有關，部分過往少數族裔及女性企業參與程度較高的項目已經完成，亦使2026財年的相關合約支出減少。隨著衛生局公共衛生實驗室搬遷、史泰登島海濱擋土設施維修等大型基建項目進入分包階段，公司預計兩項比例將會回升。