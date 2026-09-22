我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

整理包／川習會6道題：美中各有籌碼 誰先讓步？

任正非女兒一方式回應全家外逃傳聞 網友：太幽默了

亞裔企業獲市經發公司合約金額占比連降

記者劉梓祁╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
亞裔企業獲市經發公司合約，金額占比連兩年下降；圖為華埠監獄建設M/WBE交流會。...
亞裔企業獲市經發公司合約，金額占比連兩年下降；圖為華埠監獄建設M/WBE交流會。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約市府日前公布的2026財政年度市長管理報告顯示，亞裔企業獲市經濟發展公司(NYCEDC)授予的合約金額，占該公司全部合約授予金額的比例降至5%，連續第二年下降，較2024財年的9%減少四個百分點。經發公司將少數族裔及女性企業合約占比整體下降，歸因於合約授予時間、項目組成及分包進度等因素，但未單獨解釋亞裔企業占比下降的原因。

報告顯示，亞裔企業獲授合約金額占比在2023財年為8.3%，2024財年升至9%，其後於2025財年降至7%，2026財年再降至5%。最新數字不僅低於過去兩年，也低於報告列出的四年數據。

經發公司整體少數族裔及女性企業(M/WBE)合約授予率亦出現下降。這項指標按M/WBE企業獲授合約的金額，占所有企業獲授合約總額的比例計算，由2024財年的39%降至2025財年的35%，2026財年進一步降至29%。

其中，所有少數族裔企業合計所占比例由16%降至12%；亞裔企業由7%降至5%；西語裔企業同樣由7%降至5%；非少數族裔女性企業則由19%降至16%。非洲裔企業的占比維持在2%。

除新授合約外，報告亦列出M/WBE企業實際參與經發公司項目的合約支出比例。2026財年的整體參與率由30%微降至29%，其中亞裔企業占5%，與前兩個財年持平；少數族裔企業合計由13%升至14%。

經發公司表示，整體授予率及參與率下降，主要與不同財年合約授予及分包活動的時間和組成有關，部分過往少數族裔及女性企業參與程度較高的項目已經完成，亦使2026財年的相關合約支出減少。隨著衛生局公共衛生實驗室搬遷、史泰登島海濱擋土設施維修等大型基建項目進入分包階段，公司預計兩項比例將會回升。

精華 FAQ

  • 根據2026財政年度市長管理報告，亞裔企業獲市經濟發展公司合約金額占比已降至5%，不但連續第二年下降，也低於2024財年的9%。

  • NYCEDC整體M/WBE合約授予率由2024財年的39%降至2025財年的35%，2026財年再降至29%。其中少數族裔企業合計、亞裔與西語裔都同步下滑。

  • 公司表示，下降主因是不同財年合約授予與分包活動的時間、項目組成不同，加上部分少數族裔及女性企業參與較高的項目已完工，預計大型基建進入分包後比例可回升。

亞裔 紐約市

上一則

東方遺珍9月25、26日法拉盛舉辦中國古董收購會

下一則

非匿名租客暖氣投訴 市府下月起逐宗調查
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約市府新聘人員 亞太裔占14%創5年新高

紐約市府新聘人員 亞太裔占14%創5年新高
紐約市刑案報警量下降 市警平均反應時間反增

紐約市刑案報警量下降 市警平均反應時間反增
市警局生活品質執法擴大 傳票增13%

市警局生活品質執法擴大 傳票增13%
紐約合法短租 首破3500戶

紐約合法短租 首破3500戶

熱門新聞

上班僅2.5小時，就因主管所謂的「衛生問題」遭到解雇。示意圖（美聯社）

主管1句話…紐約男剛找到工作 上班2.5小時就被解雇

2026-09-18 16:45
紐約市清潔局(DSNY)社區協調員陳景儒現場解答居民問題。(記者高雲兒╱攝影)

沾油披薩盒要當廚餘、垃圾箱不能裝太滿 專家解惑

2026-09-19 07:21
紐約州能源負擔能力計畫(EAP)為所有收入低於本地區中位數的家庭提供水電帳單補貼折扣，但由於需要註冊申請，目前尚有250萬家庭符合條件但未享受到該補貼。圖為一名家庭主婦展示電費帳單。(美聯社)

你註冊了沒？紐約州水電補貼 250萬家庭尚未領取

2026-09-16 07:26
圖為紐約曼哈頓地鐵。（美聯社）

「他們的人生沒理由做傻事」曼哈頓地鐵男女坐鐵軌遭撞

2026-09-14 17:33
非營利機構Potential Development Association(PDA)日前在皇后區法拉盛圖書館舉辦招聘活動。(記者高雲兒／攝影)

英文一般也能進JFK？機場搶中文人才 時薪最高逾25元

2026-09-17 17:07
聯邦白卡(Medicaid)新規明年起陸續上路，紐約市衛生局提醒，可能受到新工作要求影響的19至64歲白卡持有人，紐約州健保市場(NY State of Health)將在9月30日前寄出通知。(美聯社)

白卡新規倒數計時 紐約9月底前寄通知

2026-09-16 06:25

超人氣

更多 >
罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目

罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目
關之琳邁向64歲 億萬富豪為她暖壽 曝無濾鏡真實容貌

關之琳邁向64歲 億萬富豪為她暖壽 曝無濾鏡真實容貌
62歲尼可拉斯凱吉久違亮相 一頭灰白髮+濃密蓄鬍 網喊認不出

62歲尼可拉斯凱吉久違亮相 一頭灰白髮+濃密蓄鬍 網喊認不出
35歲華人蘋果工程師 金門大橋下釣魚遇船難 留下3名年幼子女

35歲華人蘋果工程師 金門大橋下釣魚遇船難 留下3名年幼子女
柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」

柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」