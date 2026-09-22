紐約私人部門職位大流失 政府增聘增長

由於生活成本高企，求職者期望的薪資與雇主能提供的水平持續存在落差。(本報檔案照)

最新數據顯示，紐約市 8月就業市場明顯回落。經季節調整後，全市非農職位約485萬個，較7月減少約1萬1300個；其中，私人部門減少1萬2900個，政府部門則增加1600個，顯示當月職位流失完全來自私人雇主。

今年新增職位也高度依賴政府。截至8月，全市較去年底淨增約2萬3800個職位，其中政府部門增加1萬9900個，占淨增職位約84%；私人部門僅增加約3900個。若以今年1月為起點，私人部門至8月反而流失約7300個職位。

華埠人力中心(CMP)將於9月30日舉辦招聘會，參與雇主同樣多來自公部門及非營利機構。行政總監李康誠表示，「相比五年前，公部門的占比一定更多」。在公部門及非營利機構的招聘需求中，醫療與照護服務尤為突出；人口老化持續推高相關人力需求，而醫療保健業本就是紐約華人 最集中的就業行業。

醫療保健業的增長較多受到人口結構、長期照護需求及公共醫療支出等因素支撐，未必完全反映市場整體活力。若扣除該行業，今年1月至8月，其他私人行業合計減少約1萬5600個職位；餐飲住宿、藝術娛樂、資訊及行政服務等行業則持續承壓，成為職位負增長的萎縮行業。

面對人工智慧(AI)帶來的轉變，李康誠認為，缺乏科技使用能力的華人勞工，即使從事勞力密集工作，也更容易失去職位；「一些重複性強的體力活更容易因為科技而提高效率，所以工人更需要學會如何使用科技」。

他指出，AI時代的就業市場波動更大，「比如原來你會開車，自動駕駛一來，司機的工作也能被替代」。單一技術技能愈來愈容易被取代，李康誠因此建議求職者培養更多可轉移技能，尤其是溝通、人際互動及客戶服務等「軟技能」，以便在行業及職位變動時維持競爭力。

儘管求職者常感嘆AI時代就業不易，但李康誠認為，雇主同樣面臨招工難。他觀察到，由於生活成本高企，求職者期望的薪資與雇主能提供的水平持續存在落差，「目前更明顯的問題不是職位少了，而是成功就業的情況減少了」。

紐約市8月就業市場明顯回落，私人部門減少1萬2900個。(圖表由AI協助製作)

今年新增職位也高度依賴政府，此外，醫療與照護服務尤為突出。(圖表由AI協助製作)