班森賀開出百萬勁球彩票 便利店老闆喊「快來報喜」

班森賀加油站老闆安巴斯(右)得知店裡開始百萬元勁球獎彩票後，感到很幸運。(記者胡聲橋╱攝影)

布碌崙 (布魯克林)班森賀一家加油站 的便利店售出了一張勁球 獎(Powerbball)二等獎的彩票，獲獎金額為100萬元。紐約州彩票局(New York Lottery)宣布，這個中勁球獎二等獎的彩票號碼為18，30，41，45，68，這張彩票是在19日的抽獎活動中開出的。

開出百萬勁球獎彩票的加油站地址為布碌崙86街1420號。那裡是一家Mobil加油站和一家名為Bolla Market的便利店，這兩家店由同一個老闆管理。這個加油站旁邊就是戴克海灘公園(Dyker Beach Park)。

加油站老闆安巴斯(Mohsin Anbas)說，他20日得知店裡開出大彩票的消息，非常高興，覺得自己的店非常幸運。他很快把賣出百萬元勁球獎彩票的消息在自己店裡的屏幕上公布了。

不過，安巴斯說，迄今仍無人到店裡報喜，他希望不管是什麼人買到了這張彩票，都能到店裡露個面，和大家分享喜悅。安巴斯說，他也不知道何人買走了這張彩票，勁球獎每周一、周三和周六開獎，很有可能獲獎彩票是周四、周五賣出的。他的店進進出出的顧客很多，有不少顧客是周圍社區的華人。

安巴斯說，他的店裡以前賣出過各種獲獎彩票，獲獎金額有過3萬元和5萬元，這次獲獎100萬元，是獲獎金額最高的一次。

安巴斯是巴基斯坦移民，他說自己六年前接手這個加油站的生意。因為加油站位置正好在交通繁忙的86街，又緊靠著278號高速公路入口，所以生意一直不錯，他也一直很喜歡這個生意。他希望勁球獎獲獎彩票繼續給他帶來好運。

班森賀一家加油站的便利店開出了一張百萬元勁球獎彩票。(記者胡聲橋／攝影)