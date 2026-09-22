百老匯秋季票優惠 逾50部劇最低不到69元

紐約劇場特賣為想看熱門劇目又不願支付高昂票價的觀眾提供難得機會。(路透)

秋意漸濃，紐約秋季劇場季也正式揭幕。售票平台TodayTix即日起至10月4日(周日)推出「紐約劇場特賣」(New York Theatre Sale)，逾50部百老匯 及外百老匯作品參加，部分百老匯門票低於69元，為想平價觀看熱門劇目的觀眾提供難得機會。

各劇目的折扣及適用場次不一，其中，由百老匯男星喬登(Jeremy Jordan)主演、講述歌手達林(Bobby Darin)生平的音樂劇「及時行樂」(Just in Time)，最高可省143元；曾獲東尼獎最佳音樂劇的「也許美好結局」(Maybe Happy Ending)，優惠幅度最高達105元。

參加特賣的熱門百老匯作品還包括「洛基恐怖秀」(The Rocky Horror Show)、「摩門經」(The Book of Mormon)、「冥界」(Hadestown)及「哈利波特 ：被詛咒的孩子」(Harry Potter and the Cursed Child)。尚未正式開幕的新作亦提前加入優惠，包括「伽利略」(Galileo)及經典音樂劇「夢幻曲」(The Fantasticks)等。

外百老匯選擇同樣豐富，長演音樂劇「恐怖小店」(Little Shop of Horrors)最高可省82元；愛爾蘭音樂劇「來自美國的包裹」(Parcel from America)折扣達58%。「希瑟姐妹」(Heathers The Musical)、「第25屆普特南郡拼字大賽」(The 25th Annual Putnam County Spelling Bee)，以及紀錄劇「克雷默／佛奇」(Kramer/Fauci)也在優惠名單中。

希望換換口味的觀眾，還可選擇魔術秀「Amaze」、結合歌舞與華麗服裝的成人版「胡桃鉗」(Nutcracker Rouge)，或喜劇演員加斯泰耶(Ana Gasteyer)的喜劇表演。

平日場次通常選擇較多，也較容易找到低價座位；熱門劇目及理想座位可能很快售罄，宜提早比較日期及座位。更多信息及購票請至官網todaytix.com/nyc/category/all-shows。