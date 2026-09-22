百老匯秋季票優惠 逾50部劇最低不到69元
秋意漸濃，紐約秋季劇場季也正式揭幕。售票平台TodayTix即日起至10月4日(周日)推出「紐約劇場特賣」(New York Theatre Sale)，逾50部百老匯及外百老匯作品參加，部分百老匯門票低於69元，為想平價觀看熱門劇目的觀眾提供難得機會。
各劇目的折扣及適用場次不一，其中，由百老匯男星喬登(Jeremy Jordan)主演、講述歌手達林(Bobby Darin)生平的音樂劇「及時行樂」(Just in Time)，最高可省143元；曾獲東尼獎最佳音樂劇的「也許美好結局」(Maybe Happy Ending)，優惠幅度最高達105元。
參加特賣的熱門百老匯作品還包括「洛基恐怖秀」(The Rocky Horror Show)、「摩門經」(The Book of Mormon)、「冥界」(Hadestown)及「哈利波特：被詛咒的孩子」(Harry Potter and the Cursed Child)。尚未正式開幕的新作亦提前加入優惠，包括「伽利略」(Galileo)及經典音樂劇「夢幻曲」(The Fantasticks)等。
外百老匯選擇同樣豐富，長演音樂劇「恐怖小店」(Little Shop of Horrors)最高可省82元；愛爾蘭音樂劇「來自美國的包裹」(Parcel from America)折扣達58%。「希瑟姐妹」(Heathers The Musical)、「第25屆普特南郡拼字大賽」(The 25th Annual Putnam County Spelling Bee)，以及紀錄劇「克雷默／佛奇」(Kramer/Fauci)也在優惠名單中。
希望換換口味的觀眾，還可選擇魔術秀「Amaze」、結合歌舞與華麗服裝的成人版「胡桃鉗」(Nutcracker Rouge)，或喜劇演員加斯泰耶(Ana Gasteyer)的喜劇表演。
平日場次通常選擇較多，也較容易找到低價座位；熱門劇目及理想座位可能很快售罄，宜提早比較日期及座位。更多信息及購票請至官網todaytix.com/nyc/category/all-shows。
TodayTix自即日起至10月4日推出「紐約劇場特賣」，共有逾50部百老匯及外百老匯作品參加，提供觀眾在秋季檔期以較低價格看劇的機會。 名單包含《Just in Time》、《Maybe Happy Ending》、《The Rocky Horror Show》、《The Book of Mormon》、《Hadestown》與《Harry Potter and the Cursed Child》等，部分新作也提前加入優惠。 文章建議優先查看平日場次，通常選擇較多、較容易找到低價座位；若鎖定熱門劇目或理想座位，應盡早比較日期與座位，以免快速售罄。
精華 FAQ
TodayTix自即日起至10月4日推出「紐約劇場特賣」，共有逾50部百老匯及外百老匯作品參加，提供觀眾在秋季檔期以較低價格看劇的機會。
名單包含《Just in Time》、《Maybe Happy Ending》、《The Rocky Horror Show》、《The Book of Mormon》、《Hadestown》與《Harry Potter and the Cursed Child》等，部分新作也提前加入優惠。
文章建議優先查看平日場次，通常選擇較多、較容易找到低價座位；若鎖定熱門劇目或理想座位，應盡早比較日期與座位，以免快速售罄。
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