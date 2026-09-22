38幅張大千畫作 入藏紐約大都會秋冬展

大都會博物館近日入藏38幅張大千畫作，並於今年秋冬展出部分作品；圖為張大千1967年所作「風雨欲來」。(MET提供)

大都會 藝術博物館(MET)近日宣布，將中國水墨畫大師張大千之女張心聲收藏的38幅畫作納入館藏，這批作品橫跨張大千1930年代至1980年代的創作生涯，涵蓋早期人物與花卉、敦煌時期作品、1960年代的潑墨潑彩，以及未完成的畫稿和題贈女兒之作。部分新入藏作品將於今年秋冬率先展出，更多作品預計在2028年一場聚焦20世紀中國水墨畫的展覽中亮相。

館方表示，這批作品原由張大千及妻子徐雯波傳給女兒張心聲，既呈現藝術家不同時期的風格轉變，也保留不少與其家庭生活及創作過程密切相關的材料。收藏中包括尚在探索階段的試作、未完成作品，以及張大千特別題贈女兒的畫作，使外界得以從較私密的角度理解他的藝術生涯。

新入藏作品年代從1930年代延伸至1980年代，題材包括人物、寫意荷花、工筆花卉、自畫像及山水。其中，1965年至1968年間完成的潑墨、潑彩作品被館方強調。這些作品以潑灑、暈染的墨色與色彩構成山水意象，反映張大千從中國水墨理論及實踐中探索現代抽象藝術的可能。

藏品中也包括數幅張大千1940年代在敦煌期間創作的作品，張大千1941年至1943年間在敦煌居留約兩年，研究並臨摹石窟壁畫，從古代佛教藝術的線條、色彩及人物造型中吸收養分。大都會博物館指出，這類敦煌時期作品目前除亞洲地區的博物館外，在其它地區的公共收藏中相當少見。

此次入藏並非整批作品均由張心聲直接捐贈，而是由多方捐款及博物館購藏基金共同促成。資金來源包括張心聲為紀念母親徐雯波所作的捐贈，以及唐騮千、徐心眉、亞洲藝術之友等個人及團體的支持；博物館多項購藏基金及遺贈也參與資助。

大都會中國書畫策展人史耀華(Joseph Scheier-Dolberg)指出，張大千早年深入研究古典傳統，又曾在敦煌石窟潛心研習兩年，並以此為基礎，從1940年代至1980年代展開長期實驗。他說，張大千在東亞早已被視為現代藝術史的重要人物，但歐美對他的認識仍相對有限，此次入藏可將其創作置於全球現代藝術相互交織的脈絡中重新審視。

現當代藝術部策展人馬唯中(Lesley Ma)表示，這批作品凸顯張大千在紙本水墨上的持續創新，也呈現東亞美學在20世紀藝術中的重要性。隨著大都會規畫未來的唐翼(Oscar L. Tang and H.M. Hsu-Tang Wing)，館方希望藉此重新思考全球現代藝術的發展，進一步呈現張大千在國際藝術史中的地位。

館方表示，今年秋冬將在明軒前庭(Astor Forecourt)展出此次入藏的部分作品，其中包括1960年代較為罕見的潑墨與潑彩畫作。