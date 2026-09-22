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泰勒絲、瑪丹娜穿旗袍 華埠蠟像展登場

記者范航瑜╱紐約報導
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華埠包厘街58號的王氏當代藝術中心近日推出中國藝術家周雪蓉的美國首展「客舍：歡迎...
華埠包厘街58號的王氏當代藝術中心近日推出中國藝術家周雪蓉的美國首展「客舍：歡迎回家」。(主辦方提供)

曼哈頓華埠包厘街(Bowery)58號的王大仁家族當代藝術中心(The Wang Contemporary)近日推出中國藝術家周雪蓉的美國首展「客舍：歡迎回家」(Guest House: Welcome Home)。展覽以十尊真人比例蠟像，把令人聯想泰勒絲瑪丹娜、娜歐蜜坎貝兒等西方流行文化女性名人的面孔，置入飲茶、揮毫、針灸、下廚、共膳及拉二胡等中式生活場景，邀觀眾思考文化符號跨界後的觀看與身分。

展覽至27日(周日)的每周五至周日中午12時至傍晚6時開放，免費入場但須預約。十名人物都身穿旗袍，面孔雖喚起熟悉的文化偶像，身分卻被刻意留在模糊地帶；展方強調，作品屬原創藝術詮釋，未獲任何可能被聯想的真人贊助、合作或認可。

周雪蓉來自廣東中山，從事蠟像創作30年，已完成逾900尊作品，並創辦「大象東方蠟像藝術公司」，帶領50多名工匠。每件蠟像耗時數月完成，結合傳統手藝與3D掃描等技術。她此次以六種塑造亞洲日常生活的儀式，安排蠟像人物在室內靜止片刻，讓外族裔面孔置身於東方的文化語境中。

作品向美國攝影師克魯森(Gregory Crewdson)以郊區生活為題的舞台式攝影取法，將人物安排在茶桌、書案、灶台與樂器前。周雪蓉表示，希望觀眾遇到這些熟悉面孔置身意料之外的文化場景時，不只追問眼前所見，也思考作為他者文化中的「客人」意味著什麼。

王氏當代藝術中心由華裔時裝設計師王大仁(Alexander Wang)與母親應鶯創辦，今年2月在前公民銀行大樓開幕。王大仁表示，他年初造訪周雪蓉位於廣東的工作室，受到蠟像工藝及人物帶出的情緒感染；他與母親創立中心，是希望促進亞洲與美國之間有意義的文化交流，並讓曾被嘲弄或貶抑的中國文化符號，成為參與全球想像的一部分。

包厘街58號與堅尼路(Canal St.)交界的大樓建於1923年，是華埠入口的百年地標。中心開幕時，由藝術團體MSCHF配合農曆新年推出表演裝置「兩萬種變奏：飛行中的紙飛機」(20,000 Variations On A Paper Plane)、「客舍：歡迎回家」則是該中心第二檔展覽。

精華 FAQ

  • 展覽名為「客舍：歡迎回家」，以10尊真人比例蠟像呈現飲茶、揮毫、針灸、下廚、共膳與拉二胡等場景，讓觀眾思考文化符號跨界後的意義。

  • 作品把類似泰勒絲、瑪丹娜、娜歐蜜坎貝兒等女性名人的面孔，置入穿旗袍的蠟像中，再安排她們在茶桌、書案與灶台前活動，形成強烈文化反差。

  • 王大仁表示希望中心成為亞洲與美國交流的平台，讓中國文化符號參與全球想像；周雪蓉則盼觀眾思考，當熟悉面孔成為他者文化中的「客人」時意味著什麼。

泰勒絲 瑪丹娜

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