劉韡「猜想」雕塑 登大都會外牆 在美首場大型展示

劉韡作品「Speculation / G」展覽現場，其以玻璃鋼、不鏽鋼、銅、鋁合金、鐵鍊及聚氨酯漆製成。(大都會藝術博物館提供)

中國當代藝術家劉韡為大都會 藝術博物館(MET)第五大道主館外牆創作的四座大型雕塑，日前揭幕亮相。這組名為「猜想」(Speculation)的作品占據主館正面四個壁龕，是劉韡在美國的首次大型展示，也是大都會自2006年以來，首次委託中國藝術家創作項目，將展至明年6月8日。

劉韡1972年生於北京，現於北京生活及工作。他此次按照大都會外牆的建築結構創作四件作品，分別以物理學中的基本常數命名為「猜想／Λ」、「猜想／G」、「猜想／c」及「猜想／h」，把建築碎片、幾何形態、人體部位及紀念碑意象拼接在一起，回應社會持續變動下的撕裂、重組與不確定性。

四座雕塑以玻璃鋼複合材料為主體，並使用鋼、銅、鋁合金、鐵鍊及聚氨酯漆，其中一件加入牛皮。正門兩側的兩座作品較為高聳，外側兩座則較為纖細，不同部件具有各異的質感、色彩及表面處理，如同一批形態不同的物件被縫合、壓縮於古典壁龕之中。

「手」的形象反覆出現在四座作品中，館方指出，手在不同文化及時代均具有豐富象徵意義，既代表創造和勞動，也成為現實與想像之間的連結。作品以觀眾能辨認的人體形態為起點，再與較為陌生的建築及有機結構結合，挑戰人們對公共雕塑和博物館古典外牆的既定想像。

「此刻是以時間堆砌起來的謎，我以謎的方式來給它答案。對我來說，這就是真實」，劉韡表示，展名「猜想」既指向作品拼接及重構的形式，也回應人在重大變革時期面對的未知。

大都會表示，作品受到劉韡在全球化時代生活的經驗影響，尤其與中國在經濟、政治及社會快速轉型下的現代化歷程有關。他透過被拆解再組合的形體，探討人們追求創新、適應及更新時產生的衝突，並把博物館外牆轉化為面向城市的對話空間。

大都會館長兼執行長霍林(Max Hollein)表示，劉韡的作品體現其探索性、創新力及大膽的藝術手法，也反映博物館未來現當代藝術部門的發展方向。他說，這是劉韡在美國的首個大型項目，也拓展了大都會第五大道外牆作為公共展示空間的可能性。

項目策展人、大都會現當代藝術部策展人馬唯中(Lesley Ma)表示，劉韡透過「猜想」要求觀眾正視文化不斷被塑造及生成的過程。她指出，其作品兼具粗獷與精緻的特質，既穿透人們對現實的理解，也挑戰外界對古典壁龕和公共雕塑的預期。

劉韡1996年畢業於杭州中國美術學院油畫系，自1990年代末起透過攝影、繪畫、錄像、雕塑及裝置等媒介，回應城市發展及社會轉型。

館方並將此次委託與大都會正在興建的唐騮千與徐心眉現當代藝術翼(Oscar L. Tang and H.M. Hsu-Tang Wing)相連結。該館翼預計2030年開幕，擬以全球視角呈現1890年至今的現當代藝術。