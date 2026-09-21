紐約市汽、柴油價再飆 同比漲4至6成

紐約及三州地區7月以來油價暴漲，柴油價格已逼近甚至超過歷史最高值。(記者許君達╱攝影)

數據顯示，紐約市 及周邊三州地區的燃油價 格從今年7月中以後再次猛漲，截至9月20日，汽柴油均價均較一個月前上漲了約十個百分點，其中柴油漲勢更凶，已逼近甚至超過有紀錄以來的最高點。

根據美國汽車協會(AAA)的數據，9月20日紐約市及周邊都會區的普通汽油平均價格為每加侖4.57元、柴油單價6.69元，與一個月前的環比增幅分別為10.3%和13.5%，而與去年同期相比，同比增幅更分別達到39.1%和59.4%。

從歷史紀錄看，紐約及三州地區的油價自從2022年烏俄戰爭爆發後出現高點以來，到2025年已趨平穩。2025年全年內，紐約市的汽油均價穩定在2.94至3.05元之間，今年年初更曾一度跌至2.79元；柴油價格的走勢與汽油相同、甚至波動更少。

然而自從今年2月底的美伊戰爭爆發後，油價從3月初開始暴漲，紐約地區汽油和柴油單價分別在5月中和4月中達到2022年烏俄開戰以來的高點。在短暫回落後，油價從7月中開始重新飆升，其中柴油價格至9月中已超過4月中的最高點，汽油雖尚未突破今年以來的高點，但漲勢尚未見扭轉。在三州地區，紐約市和紐約州 的柴油價格已逼近2022年5月以來的最高紀錄；而新州和康州則已突破歷史高峰，創下AAA有紀錄以來的最高油價。

按照上述數字，紐約市民當前為一輛油箱容量15加侖的車加滿油，將比一年前多支出接近20元。貨運企業或貨車車主若在紐約市內購買100加侖柴油，須比一年前多付249元，而在相鄰的新澤西，則要多付283元。

獨立研究機構美國能源資訊管理局(EIA)的分析認為，7月以來的燃油漲價並非直接由原油漲價導致，其主因是中東和俄國的煉油能力受戰爭影響、導致全球成品油供給短缺。報告指，美國國內的煉油產能已近滿載，而東岸地區成品燃油供應鏈對進口油品的依賴度更高，也導致本輪油價暴漲。此外，柴油價格上漲的影響範圍將比汽油更佳廣泛，會傳導至民生用品物流成本甚至冬季取暖的成本。