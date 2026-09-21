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長島市近期多起街頭攻擊引關注 公寓命案嫌犯二級謀殺罪起訴

記者戴慈慧／紐約報導
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長島市近年人口及住宅快速成長，近期多起暴力案件也讓社區治安再受關注。(記者劉梓祁...
長島市近年人口及住宅快速成長，近期多起暴力案件也讓社區治安再受關注。(記者劉梓祁／攝影)

皇后區長島市(Long Island City)近年人口快速增加，Court Square、皇后區廣場(Queens Plaza)及亨特角(Hunters Point)一帶也成為不少華人及亞裔居民居住、置業地區。近期區內接連發生命案、搶劫及地鐵攻擊事件，引起居民對治安的關注。

皇后區檢察官辦公室近日宣布，36歲布碌崙男子布魯爾(Bretford Brewer)涉嫌在Court Square一棟高樓公寓內刺死36歲住戶潘佐(Carlos Penzo)，已遭大陪審團以二級謀殺等罪名起訴。

檢方指出，7月31日晚間，潘佐返回43-25 Hunter Street住處，約一個半小時後，布魯爾抵達大樓並前往其公寓。翌日上午，潘佐曾撥打911報出地址，但電話隨即中斷。其後布魯爾被監視器拍到僅穿內褲走上樓梯，並以滅火器噴向監視器；他之後返回潘佐所在樓層，被大樓工作人員攔下直到警方抵達。

警方進入公寓後發現屋內有大量血跡及多把廚刀，潘佐被發現陳屍浴缸，身上有多處刀傷。布魯爾被控二級謀殺、四級非法持有武器及公開猥褻罪，目前繼續羈押，若謀殺罪成立，最高可判25年至終身監禁。

近期長島市另有多起暴力案件。8月21日，一名66歲男子在南皇后區廣場(Queens Plaza South)一帶遭一男一女拳打腳踢並搶走隨身包；7月25日，一名62歲男子在亨特角的Vernon Boulevard-Jackson Avenue地鐵站遭陌生人推倒，頭部撞上月台柱子，造成顱骨骨折，送醫後情況穩定。

不過，近期案件並不代表長島市暴力犯罪全面上升。市警108分局管轄長島市、陽邊(Sunnyside)及木邊(Woodside)，根據截至9月13日的CompStat，今年七大重罪共1392宗，比去年同期1258宗增加10.7%。其中重大竊盜由562宗增至626宗，汽車重竊則由163宗增至232宗，增幅達42.3%。

同一期間，搶劫案由146宗降至143宗，重罪攻擊由212宗增至213宗，基本持平、謀殺案由兩宗降至一宗。地鐵及其他大眾運輸犯罪則由52宗降至43宗。

從警方數據來看，108分局今年整體重大犯罪增加，主要由財物犯罪及汽車失竊推高，近期數起暴力案件尚不足以顯示長島市暴力犯罪全面惡化。

精華 FAQ

  • 36歲布碌崙男子布魯爾被大陪審團以二級謀殺、四級非法持有武器及公開猥褻罪起訴；若謀殺罪成立，最高可判25年至終身監禁。

  • 檢方指潘佐返家後約1個半小時，布魯爾抵達公寓並上樓；隔天潘佐曾撥打911後中斷，警方進屋發現大量血跡與多把廚刀，死者陳屍浴缸。

  • 根據108分局截至9月13日數據，七大重罪年增10.7%，但主要來自重大竊盜與汽車重竊；搶劫、重罪攻擊與地鐵犯罪變化不大，未見暴力全面上升。

長島市 皇后區 布碌崙

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