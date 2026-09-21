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每周工作32小時 國會、紐約州推動立法 改善工作與生活平衡

記者曹馨元╱紐約報導
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桑德斯及高野認為，手機、網路、人工智慧(AI)及自動化技術大幅提高生產力，但相關...
桑德斯及高野認為，手機、網路、人工智慧(AI)及自動化技術大幅提高生產力，但相關收益並未平均惠及勞工。(ChatGPT生成)

每周工作四天、薪資不變，可能從企業試驗逐步走向立法。聯邦及紐約州議員近期分別推動縮短工時的提案，希望重新改寫沿用數十年的40小時工作周制度。

聯邦現行法律並未限制員工每周最多工作40小時，而是規定多數雇員在工作超過40小時後，雇主須支付至少一倍半的加班費。這項標準源於1938年通過的「公平勞動標準法」，並於1940年降至目前的40小時。

本月稍早，聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)及眾議員高野(Mark Takano)重新提出「32小時工作周法案」，計畫先將加班門檻降至38小時，其後逐年降至36、34及32小時。員工每天工作超過八小時也須獲一倍半薪資，超過12小時則獲雙倍薪資；雇主不得因制度改變而削減員工的每周總薪資或福利。

不過，提案不代表所有員工會自動改為每周上班四天。雇主仍可安排五天工作，或要求員工每周工作超過32小時，但須為超出的時數支付加班費。提案主要適用於受聯邦加班規定保障的非豁免雇員，目前仍在國會委員會審議。

桑德斯及高野認為，手機、網路、人工智慧(AI)及自動化技術大幅提高生產力，但相關收益並未平均惠及勞工；縮短工時可讓員工分享到技術進步帶來的成果。提案獲多個主要工會支持。

紐約州也有類似提案，州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)提案擬將法定工作周定為32小時；州議會另有提案建立四天工作制試點，透過稅務抵免鼓勵雇主在不削減員工薪資及福利的前提下縮短工時，相關提案目前仍停留在州參、眾議院委員會。

支持者認為，較短的工作周可改善生活平衡、減少通勤及托兒支出，並降低病假及員工流失率；反對者則擔心，製造、醫療及餐飲等需要持續安排人手的行業，可能須增加加班費或增聘員工，最終把成本轉嫁給消費者。

精華 FAQ

  • 法案擬將加班門檻先降至38小時，再逐年降到36、34與32小時；每天超過8小時與12小時也有更高加班薪資，且雇主不得因此削減員工的總薪資或福利。

  • 不是。雇主仍可維持5天工作安排，或要求員工每周工作超過32小時，但超出部分必須依法支付加班費。提案主要適用於受聯邦加班規定保障的非豁免雇員。

  • 支持者認為較短工時可改善工作與生活平衡、減少通勤與托兒支出，並分享科技進步成果；反對者則擔心製造、醫療和餐飲等行業人力調度更難，成本可能轉嫁給消費者。

桑德斯 紐約州

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