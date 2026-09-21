布碌崙威廉斯堡4級大火 3餐館重創 6消防員受傷

威廉斯堡一餐館遭遇四級大火，毗鄰兩中餐館嚴重受損。(市消防局臉書)

布碌崙 (布魯克林 )一棟商業建築19日下午發生四級火災，該建築內的三家餐館嚴重受損，其中包括兩家中餐館 。在撲滅大火的過程中，共有六名消防員受傷。

威廉斯堡一餐館遭遇四級大火，毗鄰兩中餐館嚴重受損。(市消防局臉書)

布碌崙威廉斯堡北5街135號(135 N 5th St.)原本是一個建築，後來隔成了三家餐館，北5街135號是一家名為「朱麗葉」(Juliette)的餐廳，135號A是一家名為「青花」的中餐館，135號B是一家名為「大旺飯店」的中餐館。該建築二樓的室外空間由Juliette經營。

威廉斯堡一餐館遭遇四級大火，毗鄰兩中餐館嚴重受損。(市消防局臉書)

消防局稱，火災於19日下午5時30分發生於已經營超過20年的Juliette餐廳，一位目擊者稱，火災發生時餐館裡有很多人進進出出，意識到火災後大家開始往外跑，現場一片混亂。當時三家餐館內的所有人員均被疏散，火勢迅速升級為四級火災。大火從朱麗葉餐廳通過天花板和屋頂之間的空間蔓延到同一建築內的「青花」和「大旺飯店」兩家中餐館。

一位目擊者告訴媒體，「我看到一大團火雲從…朱麗葉餐廳噴湧而出」。另一位目擊者布萊恩特(Dave Bryant)就住在附近，他形容了當時濃煙滾滾的景象，「我先聞到了煙味，然後往窗外一看，到處都是煙，伸手不見五指」。

超過200名消防員和急救人員很快趕到現場，市消防局副局長菲茨西蒙斯(Michele Fitzsimmons)稱，消防員的滅火行動開始大約35分鐘後，建築內發生煙霧爆炸，爆炸導致部分屋頂坍塌，但沒有消防員被困，現場消防員很快發出了緊急求救訊號。爆炸發生時，該建築內所有人員已經撤離，三個餐館內都沒有顧客。

火災發生期間，受災建築屋頂一度發生局部坍塌，迫使消防員暫時撤離該建築，隨後返回滅火。消防官員稱，這場大火於當晚8時30分左右得到控制。消防局稱，六名消防員受輕傷，已被送往當地醫院接受治療，但所有受傷者傷勢均較輕，沒有其他人員受傷的報告。

到目前為止，火災原因仍在調查中。火災發生後，樓宇局(DOB)的工作人員已抵達現場，評估該建築的結構完整性。