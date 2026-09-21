亞洲協會發布川習二會前瞻：對台軍售值得關注 重大經濟協議恐難產

亞洲協會中國分析中心多名專業人士從科技、經濟以及政治等領域提出針對川習二會的前瞻，分析主要看點。（路透）

中國主席習近平 據報將於24日(周四)訪問華府 ，並與美國總統川普 在一年之內第二次會面。亞洲協會(Asia Society)中國分析中心近日發布報告，邀多名相關領域專業人士從經貿、外交、科技等方面解析川習二會的看點。

亞洲協會科技領域榮譽研究員托納(Helen Toner)認為，今年以來AI技術在實際戰場中的運用成果和對AI失控風險的焦慮感令AI發展和治理可能成為美中兩國元首會面時的重要議題。她表示，雙方對於「安全」的定義大不相同，也缺乏相互信任的基礎。

在這種情況下，有效的交流應著眼於關乎共同利害關係的具體問題，比如管控惡意者利用AI技術發動襲擊或評估開源AI模型可能產生的風險等。外界如果希望窺探AI領域的會談成果，可觀察雙方元首在會談中是否提到了此類具體且有可能解決的挑戰；此外，如果雙方會後能確定負責具體對接談判的機構，也能說明會談結果取得了積極成果。反之，如果在會談中和會後都僅以措辭籠統的聲明表態「應對風險」或「促進共同利益」，則很可能表示本次會面並不成功。

亞洲協會科技領域榮譽高級研究員特里奧洛(Paul Triolo)認為，雙方目前最優先的議題或將是討論延長「釜山協議」的休戰時間。「釜山協議」去年11月在韓國簽署，其核心在於美中雙方元首同意將箭在弦上的貿易和科技戰暫時休兵，美國暫緩擴大針對中國科技企業的制裁清單，中國則暫緩稀土等關鍵礦物的出口管制。特里奧洛表示，出於共同利益，雙方將有較大可能延續這一休兵立場，而如能透過本次元首會建立一套可供管理未來爭端的常設機制，則可視作積極成果。

亞洲協會外交政策和國家安全領域高級研究員莫里斯(Lyle Morris)認為，基於中國的主權宣示和美國「台灣關係法」(TRA)之要求存在根本性分歧，所以雙方對於台灣的態度不可能對所謂的「紅線」存在共識。而擺在川普案頭、已在今年初獲得國會與前批准的140億元對台軍售案，則是目前仍存運作空間的主要變量。

他表示，在中方持續武力威脅的情況下，台灣極度需要美國的軍武是客觀事實。對川普來說，最穩妥的做法是在與習近平會面後不久即向國會推進這筆軍售，此舉既能維持外交面子，也能體現美國繼續遵守對台灣的長期承諾。而川普如果遲遲不推進此案，則將加劇外界對美國承諾的疑慮，也會坐實此前已廣泛存在的「川普以台灣為代價討好習近平」的質疑。

此外，其他專業人士亦從企業界交流情況、川習兩人的個人特質對會談的影響，以及醫療健康領域合作等方面提出了值得關注的內容。亞洲協會中國經濟領域華裔研究員李其(Lizzi Lee)則認為，鑑於美中兩國的經濟目標存在嚴重衝突，雙方很難在本次會面中達成具有建設性的重大協議。