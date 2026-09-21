無聲舞劇「花木蘭」 林肯中心連演3天

配合演出，團隊亦安排寧波原創舞劇「樓台會」片段快閃、「千企文帆」主題展覽和文旅推介等活動，讓觀眾在劇場之外接觸寧波的表演藝術與城市文化。(記者范航瑜╱攝影)

寧波市演藝集團演出的中國民族舞劇「花木蘭 」，近日在曼哈頓林肯 中心大衛寇克劇院(David H. Koch Theater)演出。沒有一句台詞的舞劇，以肢體、兵器、音樂與舞台轉換，重述北朝民歌「木蘭辭」中少女代父從軍的故事。

此次演出由中國對外文化集團「中華風韻」呈現，18日至20日共演四場，是寧波版「花木蘭」首度登上紐約舞台。作品由周莉亞、韓真共同編導，自2017年首演後曾在中國及海外巡演，2023年也曾赴波士頓和華盛頓演出。

18日首演前，威廉瑪麗學院中國舞蹈研究學者魏美玲舉辦導賞講座，介紹中國舞劇的美學和作品的編創方式。配合演出，團隊亦安排寧波原創舞劇「樓台會」片段快閃、「千企文帆」主題展覽和文旅推介等活動，讓觀眾在劇場之外接觸寧波的表演藝術與城市文化。

不同於將木蘭處理成一路無畏向前的傳奇英雄，這一版本回到「木蘭辭」的留白。舞台上的木蘭先是面對父親帶傷退下戰場、家中無人可代的現實，才走入軍營；飾演木蘭的青年舞者唐心怡此前接受本報專訪時表示，這是她首次正式飾演木蘭。她沒有把角色只看作女英雄，而是視為「被迫成長的普通人。」

「當父親因舊傷無法再出徵，木蘭的選擇才真正開始」，她說，這種理解也影響她對動作的處理，新一輪演出並非照搬前任舞者的表現，獨舞與細節會依演員身體條件和人物感受重新揣摩。

唐心怡提到，劇中新增的敵軍孤兒柔兒，使木蘭不只呈現剛強的一面。這名孩子讓她看見戰爭波及平民的傷痛，也喚起角色的柔軟與母性。她希望觀眾看見的不是單一的英雄敘事，而是勇氣、犧牲與女性力量交織的成長；木蘭卸甲返鄉、向父親請罪並與父親重逢的一場戲，則是她排練時曾數度落淚的段落。

王政在劇中飾演原創人物魏將軍，同時分飾木蘭父親。他此前向本報表示，兩人雖年齡和身分不同，皆帶有軍人的剛毅：父親是腿腳帶傷的退役老將，魏將軍則較年輕、守護木蘭的身分並替她承擔責任。他透過步伐、手勢與整理服裝等細節，讓魏將軍顯得沉穩；飾演父親時，則要在傷痛和不屈之間尋找身體的重心。

對不少從迪士尼動畫認識木蘭的美國觀眾而言，沒有台詞的舞劇也提出另一種觀看方式。王政表示，演員只能依靠動作、眼神、人物關係和彼此配合交代故事；他最希望海外觀眾能明白舞台上發生的事，並與角色產生情感共鳴。赴海外演出時，演員也須在短時間內與當地技術團隊協調燈光、布景、道具和轉台節奏，讓舞台轉換與演員動作同步。

飾演木蘭的青年舞者唐心怡此前接受本報專訪時表示，這是她首次正式飾演木蘭。她沒有把角色只看作女英雄，而是視為「被迫成長的普通人。」(主辦方提供)

寧波市演藝集團演出的中國民族舞劇「花木蘭」近日在曼哈頓林肯中心大衛寇克劇院演出。(主辦方提供)