市內橋隧施工區域超速 22日開罰

從9月22日起，在MTA所轄的紐約市內橋梁隧道施工區域內超速的車輛，將開始收到罰單。圖為位列即將開罰名單的羅伯特甘迺迪大橋。(記者許君達╱攝影)

大都會 運輸署(MTA)宣布，將從22日(周二)開始對在市內大橋和隧道施工區域超速的車輛開罰單。只要被抓拍到的車輛超過限速10哩，便將面臨首次50元、若累犯則累加的罰額。

施工區域設置測速攝像頭抓拍超速的政策2021年由州長霍楚 (Kathy Hochul)授權執行，最初的適用範圍為州內的州際高速公路。2025年，施工區域抓拍範圍擴大到MTA管轄的橋梁和隧道，包括布朗士 -白石大橋(Bronx-Whitestone Bridge)、窄頸大橋(Throgs Neck Bridge)、維拉扎諾大橋(Verrazzano-Narrows Bridge)、羅伯特甘迺迪大橋(Robert F. Kennedy Bridge)、哈德遜大橋(Henry Hudson Bridge)、跨灣退伍軍人紀念橋(Cross Bay Veterans Memorial Bridge)、海洋大道紀念大橋(Marine Parkway-Gil Hodges Memorial Bridge)，以及皇后-中城隧道(Queens Midtown Tunnel)和卡瑞隧道(Hugh L. Carey Tunnel)。

MTA橋隧施工區域測速政策的第一階段已於今年6月30日開始，在此期間對超速者只發警示、暫不罰款。統計顯示，截至9月20日，交通執法當局已發出1萬5780份警告信。而從9月22日開始的第二階段，則將直接對超速者開罰。根據罰則，首次超速者罰金為50元，若18個月內多次超速並被抓拍，則第二次罰金為75元、第三次及以上的每次罰金為100元。如繳納延遲，超速車主還將面臨額外滯納金的出處罰。

紐約州府表示，施工區域測速通常使用移動裝置，搭載測速設備的便衣車輛會在施工時間段內駐守在施工區域內，途經車輛如果車速超過施工區域臨時最高時速標準10哩，則將被抓拍並收到罰單。根據交通當局統計，全州高速路施工區域的平均超速程度為每小時14.5哩。

根據法律要求，在埋伏有測速設備的施工區域前方，當局須設置醒目的提示訊息，告知駕駛員注意攝像頭。而被抓拍的普通超速行為，將不會進入車主的駕駛紀錄，也不會通報給保險公司。