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調查：亞當斯任內濫用條款 保留警官退休金

記者顏潔恩╱紐約報導
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據一份調查報告指出，亞當斯在其任內曾運用「特殊規定」，讓部分市警高階警員在不符合...
據一份調查報告指出，亞當斯在其任內曾運用「特殊規定」，讓部分市警高階警員在不符合資格的情況下，仍能保留警察退休金的福利。(取自flickr)

據市調查局日前公布的一份調查報告指出，前市長亞當斯(Eric Adams)在其任內曾運用一項「特殊規定」，讓部分紐約市警高階警員在離開警局部門、轉任不具警察退休金資格的政府或私人部門職位後，仍能保留警察退休金的福利。

報告針對紐約市警使用「821條款」的情況展開調查，該條款可讓部分員工從有警察退休金資格的制服警察職位轉任文職或其他政府領導職務後，仍保留某些原有的福利；這項規定原本是為了鼓勵符合資格的員工暫時離開競爭性公務員體系，擔任其他職務，同時不會因此失去與退休金相關的權利。

然而，當局查閱了紐約市警、警察退休金基金(Police Pension Fund)、全市行政服務局(DCAS)以及其他政府機構的相關紀錄後發現，至少有五起案例表明，警官從原本具退休金資格的職位轉任不具退休金資格的職位後，仍被允許繼續保留警察退休金會員的資格。

當局指出，這項做法導致相關人士目前或未來所能領取的退休金，高於法律原本允許的金額。

此外，還有另外三起案例中，紐約市警曾與員工達成協議，限制其文職職位的薪資增加幅度，以控制其退休金金額的增加；不過，市調查局表示，警察退休金基金雖然已被告知這些協議的存在，但在計算退休金時，並沒有按照相關限制執行。

市調查局局長席哈塔(Nadia Shihata)，該調查顯示，各政府機構之間清楚溝通，以及制定明確的書面政策並遵守規定，是多麼重要，並指責亞當斯市府未實施類似舉措。

目前當局要求警察退休金基金重新調整多名長期任職紐約市警官員的退休金，並且不應計入「821條款」所提供的特殊待遇中；這個官員名單中包括市懲教局局長莫利納(Louis Molina)，過去曾有報導指出，他在退休後仍持續領取薪資，直到他的市警休金於今年1月21日生效，這筆退休金也包含「821條款」所提供的福利。

精華 FAQ

  • 調查聚焦紐約市警的「821條款」使用情況，檢視其是否被用來讓原本已離開警察退休金資格職位的人，仍繼續保留相關福利。

  • 報告指出，至少5名警官轉任不具資格職位後仍保留警察退休金；另3案雖有限制薪資增幅協議，但退休金基金計算時未依約落實。

  • 當局要求警察退休金基金重新調整多名現任或前任紐約市警官員的退休金，並排除821條款帶來的特殊待遇，避免領取超過法律允許的金額。

亞當斯 退休金 紐約市

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