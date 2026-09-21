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華興多元文化中心3周年 獲州撥款5萬元

記者胡聲橋╱紐約報導
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州眾議員鄭永佳在華興多元文化中心三周年慶典上將州眾議會5萬元撥款支票交給該中心。...
州眾議員鄭永佳在華興多元文化中心三周年慶典上將州眾議會5萬元撥款支票交給該中心。(記者胡聲橋╱攝影)

華興多元文化中心(United Cultural Association)近日在南布碌崙(布魯克林)華社舉行了主題為「三載初心、感恩有你、共築未來」的三周年慶典晚會，與社區各界共同慶祝該中心成立三周年。

華興多元文化中心創辦人梁華釗在18日晚舉行的慶典晚會上表示，三年來，該中心始終以社區居民的需要為出發點，逐步推出長者服務、社區健康、食品援助、青年教育、文化交流、公益活動及社區資源轉介等不同項目，該中心的每一步發展都離不開各界的支持和鼓勵。梁華釗說，「三周年不是終點，而是一個新的起點。未來我們會繼續秉持服務社區的初心，連結更多資源，推出更多有意義的服務和活動，與大家一起為社區創造更美好的未來。」

晚會上，華興多元文化中心向長期關心及服務社區的個人及團體頒發社區貢獻獎、社區服務獎及義工獎，感謝大家一直以來為社區所作出的努力與無私付出。今年該中心還首次推出青少年獎學金計畫，首次頒發了總計8000元的獎學金，鼓勵紐約市高中生在取得學業成就的基礎上，積極參與社區服務、志願工作及公益活動，培養社會責任感和領導能力。

眾議員鄭永佳在晚會上將一張5萬元的州議會撥款支票交給華興多元文化中心，用於該中心翻新和改善設施，為社區居民打造更加安全、舒適、溫馨的服務環境。梁華釗對此深表感謝，並表示將更好服務社區。

出席這個晚會的還有州參議員陳學理、市議員阿維萊斯(Alexa Avilés)、市議員馬泰(Christopher Marte)、第17選區州參議員民主黨候選人賀立寧、第49選區州眾議員民主黨候選人謝曉瓊等。

華興多元文化中心近期舉行三周年慶典晚會。(記者胡聲橋╱攝影)
華興多元文化中心近期舉行三周年慶典晚會。(記者胡聲橋╱攝影)

精華 FAQ

  • 慶典晚會主題為「三載初心、感恩有你、共築未來」，由華興多元文化中心在南布碌崙華社舉行，與社區各界共同慶祝成立3周年。

  • 中心3年來以居民需要為出發點，陸續推出長者服務、社區健康、食品援助、青年教育、文化交流、公益活動及社區資源轉介等項目，服務範圍相當廣泛。

  • 州眾議員鄭永佳捐出5萬元州議會撥款，將用於中心翻新和改善設施；同時，中心首次頒發總計8000元青少年獎學金，鼓勵高中生參與社區服務與公益。

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