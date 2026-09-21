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松柏盃九人排球賽 36隊競逐慶中秋

記者胡聲橋╱紐約報導
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「松柏盃」慶中秋紐約九人排球賽將於27日在布碌崙華社舉行。(記者胡聲橋╱攝影)
「松柏盃」慶中秋紐約九人排球賽將於27日在布碌崙華社舉行。(記者胡聲橋╱攝影)

由紐約華人文娛體育總會(CASCSA)主辦、松柏紐約發展公司(CPLOC)冠名、松柏之家社區服務中心(HCS)以及紐約布崙崙華人排球協會(BCVA)協辦的2026「松柏盃」慶中秋紐約九人排球邀請賽，將於27日(周日)在布碌崙(布魯克林)舉行。主協辦單位在20日舉行的記者會上介紹，今年共有36支球隊參賽展開角逐，歡迎各界人士27日到場觀戰。

紐約華人文娛體育總會會長趙立衍介紹，今年的賽事分為六個組展開競技，分別是少年男子組、少年女子組、青年男子組、青年女子組、中年組以及元老組。今年的比賽首次將少年組分為少年男子組和少年女子組，為孩子們帶來更多比賽機會，也鼓勵更多女童參加這項深受美國粵語社區喜愛的體育項目，培養更多出色的女排球愛好者。

今年參賽的除了紐約本地球隊外，還有來自波士頓和多倫多的球隊。趙立衍還介紹，紐約華體會隊近期在舊金山舉行的2026「白蘭紀念盃」九人排球公開賽中奪得了冠軍。他表示今後將加強東西岸的比賽和交流。

據主辦單位介紹，2026「松柏盃」慶中秋紐約九人排球邀請賽將於27日在三個場地舉行。男子青年組和中年組的比賽在5大道交66街的愛立信公園(Leif Ericson Park)舉行；元老組的比賽將在8大道交66街的愛立信公園舉行。少年男子組和少年女子組，以及女子青年組的比賽將於羅斯福高中舉行。

比賽開球儀式將於當天中午12時在5大道交66街的愛立信公園內舉行，當晚7時將在位於7大道5722號的皇冠大酒樓舉行頒獎儀式和晚宴。

紐約布碌崙華人排球協會會長梅毅超，松柏之家社區服務中心總裁陳偉儀、廣東僑胞聯合總會主席劉志斌、紐約廣府人總會主席羅少領和美東江門五邑青年聯合會會長湯鑫墀等出席了記者會。

精華 FAQ

  • 賽事將於27日（周日）在布碌崙舉行，共有36支球隊參賽，為慶中秋的重要社區體育活動，並邀請各界到場觀戰。

  • 今年賽事分為少年男子、少年女子、青年男子、青年女子、中年及元老6組，首次把少年組分男女，盼增加孩子比賽機會並鼓勵女童參與。

  • 比賽在3個場地進行，開球儀式中午12時於5大道交66街愛立信公園舉行，晚上7時在皇冠大酒樓頒獎晚宴；另有波士頓與多倫多球隊參賽。

中秋 布碌崙 波士頓

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