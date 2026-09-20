衛施康健康賦能慶典 日落公園派發百袋蔬果

市議員阿維萊斯(Alexa Avilés，圖中)與會。(記者馬璿／攝影)

非營利組織衛施康(Raising Health)19日於布碌崙 (布魯克林)日落公園 舉辦健康賦能慶典，合作夥伴至現場擺攤發放健康資訊，亦派發百袋蔬果。現場人潮踴躍。主辦單位表示，近期移民及海關執法局(ICE )執法行動頻傳，主辦方原本擔心民眾會因不安而不敢出門，但活動當天天氣晴朗，各合作夥伴也都到場支持，展現了社區的凝聚力。

當天活動結合健康篩檢、健康與社福資源、生鮮雜貨發放，並讓民眾直接與在地醫療機構接洽，同時安排文化表演與親子活動。主辦單位指出，這項多元文化的年度聚會通常服務逾千人，特別著重讓日落公園的移民、低收入及無保險居民更容易取得健康資源。

衛施康創辦人趙軒惟(Hewett Chiu)表示，活動的宗旨是讓社區民眾知道關注日常健康與保健並不困難，身邊就有資源可以支持。他強調，在當前的政治與社會環境下，讓民眾能夠取得健康資訊格外重要，「最好的照護，就是在人們居住、工作、休閒和求學的地方就能得到的照護，這才是社區照護真正的意義。」

日落公園族群多元，面對語言與文化的隔閡，趙軒惟希望傳達「你並不孤單」的訊息。他說，不論是來自工作、學校或家庭的壓力，人們有時會感到孤立無援，而衛施康提供一站式服務，包括社會服務、心理健康診所與英文課程，並協助民眾釐清需求，引導他們找到合適的資源。

趙軒惟提及，今年活動的亮點之一為設在現場的行動食物銀行，當天預計發放約400袋食物，每袋重約15至20磅。他也提到，機構的食物發放計畫是新冠疫情以來規模最大、也最長期運作的食物計畫之一，去年發放超過30萬磅食物，服務逾1萬2000個家庭。

活動當日州眾議員米婷絲(Marcela Mitaynes)、市議員阿維萊斯(Alexa Avilés)以及國會眾議員高德曼(Dan Goldman)代表皆參與致詞與頒發表彰。

現場亦提供血壓篩檢服務。(記者馬璿／攝影)

非營利組織衛施康(Raising Health)19日於日落公園舉辦健康賦能慶典。(記者馬璿／攝影)

非營利組織衛施康(Raising Health)19日於日落公園舉辦健康賦能慶典。(記者馬璿／攝影)