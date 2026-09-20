我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國現象／遊樂園經典 旋轉盤100歲了

金秀賢在南韓復出 暌違1年6個月現身頒獎 臉頰瘦了不少

布碌崙中秋花車遊行暨亞裔文化節 歌舞聯歡

記者馬璿／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
多組表演團體輪番上陣，包含傳統舞以及舞龍舞獅。(記者馬璿／攝影)
多組表演團體輪番上陣，包含傳統舞以及舞龍舞獅。(記者馬璿／攝影)

由繁榮布碌崙協會(BBA)主辦，美國紐約華人聯合會、警民社安協會(BCRA)、海灣公園大道商會等組織共同主辦的第三屆布碌崙(布魯克林)中秋花車遊行暨亞裔文化節，19日在布碌崙(布魯克林)華社8大道舉行。活動包括開幕儀式、舞台表演及花車遊行，其中遊行隊伍由逾20個鄉團和社區組織組成，數百位當地社區民眾參與。

遊行由一輛載有嘉賓的花車領頭，嘉賓向沿途民眾拋擲汽球和小燈籠，隨後為包含鼓隊表演等逾20個隊伍沿街演出。除文化表演外，隊伍中亦有多尊由真人穿戴、常見於華人傳統節慶和廟會的大神偶，增添熱鬧氛圍。

而在8大道與60街交界的臨時舞台舉行開幕儀式時，州參議員陳學理、州眾議員鄭永佳、州眾議員寇頓(William Colton)、市主計長李文(Mark Levine)、市議員黃友興和市議員莊文怡等出席，並向主辦單位頒發表揚狀。此外，72分局局長亞辛副督察(DI Mobeen Yasin)亦到場致意。

開幕表演包括兒童功夫、舞獅和舞龍。舞台全日安排逾100個節目，涵蓋拉丁舞、扇子舞、歌唱及樂隊演出等。

BCRA主席陳繼華表示，各團體能在金秋時節與僑胞共同迎來第三屆活動十分難得。活動旨在傳承中華傳統，也向紐約展示亞裔社區的團結與力量。

繁榮布碌崙協會於8大道展開中秋花車遊行，市主計長李文(Mark Levine)亦...
繁榮布碌崙協會於8大道展開中秋花車遊行，市主計長李文(Mark Levine)亦參與。(記者馬璿／攝影)

繁榮布碌崙協會於8大道展開中秋花車遊行。(記者馬璿／攝影)
繁榮布碌崙協會於8大道展開中秋花車遊行。(記者馬璿／攝影)

精華 FAQ

  • 活動於19日在布碌崙華社8大道舉行，由繁榮布碌崙協會等多個組織共同主辦，內容包含開幕儀式、舞台表演與花車遊行，吸引社區民眾熱情參與。

  • 遊行由載有嘉賓的花車領頭，沿途拋送汽球與小燈籠，並有鼓隊、真人大神偶等隊伍演出；舞台則安排兒童功夫、舞獅舞龍、拉丁舞、扇子舞、歌唱及樂隊等節目。

  • 州參議員陳學理、州眾議員鄭永佳與寇頓、市主計長李文、市議員黃友興和莊文怡等皆到場致意，並頒發表揚狀。主辦方表示，活動旨在傳承中華傳統並展現亞裔社區團結力量。

布碌崙 亞裔 中秋

上一則

崇正會慶祝90週年暨升五星紅旗50週年慶典 八十載薪火相傳 崇正精神生生不息

下一則

市警局生活品質執法擴大 傳票增13%
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

布碌崙華策會19日家庭日 派發蔬果、免費書籍

布碌崙華策會19日家庭日 派發蔬果、免費書籍
第35屆華埠中秋街會本周末登場　K-Pop舞蹈、餃子大賽添新亮點

第35屆華埠中秋街會本周末登場　K-Pop舞蹈、餃子大賽添新亮點
啟揚秋季嘉年華9/26 多元文化齊聚

啟揚秋季嘉年華9/26 多元文化齊聚
首屆華服文化嘉年華暨朝代時尚秀 各界數百人同歡

首屆華服文化嘉年華暨朝代時尚秀 各界數百人同歡

熱門新聞

上班僅2.5小時，就因主管所謂的「衛生問題」遭到解雇。示意圖（美聯社）

主管1句話…紐約男剛找到工作 上班2.5小時就被解雇

2026-09-18 16:45
紐約市清潔局(DSNY)社區協調員陳景儒現場解答居民問題。(記者高雲兒╱攝影)

沾油披薩盒要當廚餘、垃圾箱不能裝太滿 專家解惑

2026-09-19 07:21
「Wasian」由White與Asian兩字組合而成，泛指具有白人及亞裔血統者。圖為美國花式滑冰奧運金牌得主劉美賢(Alysa Liu)。(美聯社)

美亞裔多種族占五分之一 Wasian世代 再掀身分認同爭議

2026-09-13 07:27
紐約州能源負擔能力計畫(EAP)為所有收入低於本地區中位數的家庭提供水電帳單補貼折扣，但由於需要註冊申請，目前尚有250萬家庭符合條件但未享受到該補貼。圖為一名家庭主婦展示電費帳單。(美聯社)

你註冊了沒？紐約州水電補貼 250萬家庭尚未領取

2026-09-16 07:26
圖為紐約曼哈頓地鐵。（美聯社）

「他們的人生沒理由做傻事」曼哈頓地鐵男女坐鐵軌遭撞

2026-09-14 17:33
非營利機構Potential Development Association(PDA)日前在皇后區法拉盛圖書館舉辦招聘活動。(記者高雲兒／攝影)

英文一般也能進JFK？機場搶中文人才 時薪最高逾25元

2026-09-17 17:07

超人氣

更多 >
華婦赴美探親 逛超市每件都「價格乘以7」 默默放回原位

華婦赴美探親 逛超市每件都「價格乘以7」 默默放回原位
黛妃親弟憶5人步行送葬：查理想站C位 遭菲立普親王否決

黛妃親弟憶5人步行送葬：查理想站C位 遭菲立普親王否決
專訪／洪都拉斯窮困潦倒成街友 遺憾忙工作錯過小孩成長

專訪／洪都拉斯窮困潦倒成街友 遺憾忙工作錯過小孩成長
沾油披薩盒要當廚餘、垃圾箱不能裝太滿 專家解惑

沾油披薩盒要當廚餘、垃圾箱不能裝太滿 專家解惑
與美國達成協議 格陵蘭與丹麥政府稱不致損害主權

與美國達成協議 格陵蘭與丹麥政府稱不致損害主權