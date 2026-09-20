布碌崙中秋花車遊行暨亞裔文化節 歌舞聯歡

多組表演團體輪番上陣，包含傳統舞以及舞龍舞獅。(記者馬璿／攝影)

由繁榮布碌崙 協會(BBA)主辦，美國紐約華人聯合會、警民社安協會(BCRA)、海灣公園大道商會等組織共同主辦的第三屆布碌崙(布魯克林)中秋 花車遊行暨亞裔 文化節，19日在布碌崙(布魯克林)華社8大道舉行。活動包括開幕儀式、舞台表演及花車遊行，其中遊行隊伍由逾20個鄉團和社區組織組成，數百位當地社區民眾參與。

遊行由一輛載有嘉賓的花車領頭，嘉賓向沿途民眾拋擲汽球和小燈籠，隨後為包含鼓隊表演等逾20個隊伍沿街演出。除文化表演外，隊伍中亦有多尊由真人穿戴、常見於華人傳統節慶和廟會的大神偶，增添熱鬧氛圍。

而在8大道與60街交界的臨時舞台舉行開幕儀式時，州參議員陳學理、州眾議員鄭永佳、州眾議員寇頓(William Colton)、市主計長李文(Mark Levine)、市議員黃友興和市議員莊文怡等出席，並向主辦單位頒發表揚狀。此外，72分局局長亞辛副督察(DI Mobeen Yasin)亦到場致意。

開幕表演包括兒童功夫、舞獅和舞龍。舞台全日安排逾100個節目，涵蓋拉丁舞、扇子舞、歌唱及樂隊演出等。

BCRA主席陳繼華表示，各團體能在金秋時節與僑胞共同迎來第三屆活動十分難得。活動旨在傳承中華傳統，也向紐約展示亞裔社區的團結與力量。

繁榮布碌崙協會於8大道展開中秋花車遊行，市主計長李文(Mark Levine)亦參與。(記者馬璿／攝影)

繁榮布碌崙協會於8大道展開中秋花車遊行。(記者馬璿／攝影)