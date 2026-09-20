布碌崙中秋花車遊行暨亞裔文化節 歌舞聯歡
由繁榮布碌崙協會(BBA)主辦，美國紐約華人聯合會、警民社安協會(BCRA)、海灣公園大道商會等組織共同主辦的第三屆布碌崙(布魯克林)中秋花車遊行暨亞裔文化節，19日在布碌崙(布魯克林)華社8大道舉行。活動包括開幕儀式、舞台表演及花車遊行，其中遊行隊伍由逾20個鄉團和社區組織組成，數百位當地社區民眾參與。
遊行由一輛載有嘉賓的花車領頭，嘉賓向沿途民眾拋擲汽球和小燈籠，隨後為包含鼓隊表演等逾20個隊伍沿街演出。除文化表演外，隊伍中亦有多尊由真人穿戴、常見於華人傳統節慶和廟會的大神偶，增添熱鬧氛圍。
而在8大道與60街交界的臨時舞台舉行開幕儀式時，州參議員陳學理、州眾議員鄭永佳、州眾議員寇頓(William Colton)、市主計長李文(Mark Levine)、市議員黃友興和市議員莊文怡等出席，並向主辦單位頒發表揚狀。此外，72分局局長亞辛副督察(DI Mobeen Yasin)亦到場致意。
開幕表演包括兒童功夫、舞獅和舞龍。舞台全日安排逾100個節目，涵蓋拉丁舞、扇子舞、歌唱及樂隊演出等。
BCRA主席陳繼華表示，各團體能在金秋時節與僑胞共同迎來第三屆活動十分難得。活動旨在傳承中華傳統，也向紐約展示亞裔社區的團結與力量。
活動於19日在布碌崙華社8大道舉行，由繁榮布碌崙協會等多個組織共同主辦，內容包含開幕儀式、舞台表演與花車遊行，吸引社區民眾熱情參與。 遊行由載有嘉賓的花車領頭，沿途拋送汽球與小燈籠，並有鼓隊、真人大神偶等隊伍演出；舞台則安排兒童功夫、舞獅舞龍、拉丁舞、扇子舞、歌唱及樂隊等節目。 州參議員陳學理、州眾議員鄭永佳與寇頓、市主計長李文、市議員黃友興和莊文怡等皆到場致意，並頒發表揚狀。主辦方表示，活動旨在傳承中華傳統並展現亞裔社區團結力量。
精華 FAQ
活動於19日在布碌崙華社8大道舉行，由繁榮布碌崙協會等多個組織共同主辦，內容包含開幕儀式、舞台表演與花車遊行，吸引社區民眾熱情參與。
遊行由載有嘉賓的花車領頭，沿途拋送汽球與小燈籠，並有鼓隊、真人大神偶等隊伍演出；舞台則安排兒童功夫、舞獅舞龍、拉丁舞、扇子舞、歌唱及樂隊等節目。
州參議員陳學理、州眾議員鄭永佳與寇頓、市主計長李文、市議員黃友興和莊文怡等皆到場致意，並頒發表揚狀。主辦方表示，活動旨在傳承中華傳統並展現亞裔社區團結力量。
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