台灣民眾黨立委蔡春綢晤僑界 談台灣教育、文化、觀光

台灣民眾黨立法委員蔡春綢日前訪問紐約，14日晚間在法拉盛與僑界人士餐敘交流。(記者高雲兒╱攝影)

台灣民眾黨 立法委員蔡春綢日前訪問紐約，在法拉盛 與僑界人士餐敘交流，介紹民眾黨理念，並談及台灣教育、文化、觀光 等議題；與會僑界人士也就台灣發展表達意見，希望她將海外聲音帶回台灣。

蔡春綢表示，台灣除了半導體及科技產業，在醫療、公共衛生、人道援助、宗教文化及體育等方面也有許多特色，希望透過交流推廣，讓更多海外民眾認識台灣。

在文化觀光方面，她以台灣媽祖信仰為例，表示白沙屯媽祖、大甲媽祖等進香活動每年吸引大批信眾參與，具有鮮明的台灣特色，希望進一步吸引海外遊客赴台體驗，以宗教及人文文化帶動觀光。

蔡春綢也介紹民眾黨「理性、務實、科學」的理念。身為立法院教育及文化委員會委員，她表示，目前台灣教育面臨不少挑戰，而教育政策的影響往往需要10年、20年甚至更久才會顯現，因此改革不能等到問題惡化後才開始。

她特別提到教師管教及校事會議制度，認為保障學生受教權及尊嚴的同時，也應重視教師的專業自主。部分教師因擔心家長申訴或接受調查，在管教學生時趨於保守，長期可能影響教學意願。她認為，教育環境需要重新建立教師、家長與學生之間的信任。

美華環保協會董事長張彰華表示，此次活動主要希望促進蔡春綢與紐約僑界直接交流。他引用「君自故鄉來，應知故鄉事」表示，僑界希望了解台灣現況，也希望將對台灣教育、觀光、經濟及政治等議題的意見帶回台灣。

出席餐敘的僑界人士包括大紐約區急難救助協會理事長王金智、美華環境保護協會張彰華、美東華人學術聯誼會徐慧茵及何亞娜、好心人協會翁燕天、空小聯誼會劉嘉玲、中華總商會田麗美、大同大學校友會林榮盛、急難救助協會陳國鐘及張天桓等人；中華公所前主席于金山、哥倫比亞大學留學生聯合會楊和晉等亦出席。