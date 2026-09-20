紐約市府新聘人員 亞太裔占14%創5年新高

紐約市府新聘人員，亞太裔占14.2%創五年高。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約市 最新公布的2026財政年度市長管理報告顯示，在市長管轄的市府機構新聘人員中，亞太裔占14.2%，較上一財年的11.7%增加2.5個百分點，創報告所列五年來最高。市府表示，近三分之二的新聘人員為有色族裔，將繼續招募能反映全市人口多元性的工作團隊。

根據市行政服務局(DCAS)數據，亞太裔在市府新聘人員中的比率，2022財年為11.5%，2023財年降至10.5%，2024財年升至12.8%，2025財年回落至11.7%，2026財年則升至14.2%。

其他族裔中，非洲裔在新聘人員中的比率由2025財年的28.8%降至24.8%，西語裔則由20.7%升至24.8%；白人由20.4%微降至19.9%，其他族裔由2.8%微升至2.9%。

新聘人員的男性占比由58%升至61%，女性由40.6%降至37.3%。市府解釋，警員、公園工人及清潔工等傳統上男性占多數的職位，仍是2026財年招聘人數較多的職位。

市行政服務局表示，除招聘外，該局亦向各市府機構提供季度人口資料報告，協助各部門找出在族裔及性別方面代表性不足的領域。

報告同時顯示，2026財年報考市府公務員考試的申請數由16萬6000份減至11萬9117份，下降28%。市府將跌幅歸因於當年考試種類不同，包括較多內部晉升及須具專業牌照的職位，通常比初級公共安全、資訊科技及行政職位吸引較少申請者。

同時，透過紐約市政府求職網站NYC Jobs提交的求職申請達177萬5665份，略高於上一財年創下的177萬零614份，再創紀錄。市行政服務局亦透過各種招聘活動推廣職位，逾1萬5500人參與。

該報告涵蓋2025年7月1日至2026年6月30日，前六個月屬前市長亞當斯(Eric Adams)任期，後六個月則屬市長曼達尼(Zohran Mamdani)上任後的首半年。