我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界周刊／夕陽日全蝕 罕見天文奇觀

美國現象／遊樂園經典 旋轉盤100歲了

紐約市府新聘人員 亞太裔占14%創5年新高

記者劉梓祁╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市府新聘人員，亞太裔占14.2%創五年高。(記者劉梓祁╱攝影)
紐約市府新聘人員，亞太裔占14.2%創五年高。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約市最新公布的2026財政年度市長管理報告顯示，在市長管轄的市府機構新聘人員中，亞太裔占14.2%，較上一財年的11.7%增加2.5個百分點，創報告所列五年來最高。市府表示，近三分之二的新聘人員為有色族裔，將繼續招募能反映全市人口多元性的工作團隊。

根據市行政服務局(DCAS)數據，亞太裔在市府新聘人員中的比率，2022財年為11.5%，2023財年降至10.5%，2024財年升至12.8%，2025財年回落至11.7%，2026財年則升至14.2%。

其他族裔中，非洲裔在新聘人員中的比率由2025財年的28.8%降至24.8%，西語裔則由20.7%升至24.8%；白人由20.4%微降至19.9%，其他族裔由2.8%微升至2.9%。

新聘人員的男性占比由58%升至61%，女性由40.6%降至37.3%。市府解釋，警員、公園工人及清潔工等傳統上男性占多數的職位，仍是2026財年招聘人數較多的職位。

市行政服務局表示，除招聘外，該局亦向各市府機構提供季度人口資料報告，協助各部門找出在族裔及性別方面代表性不足的領域。

報告同時顯示，2026財年報考市府公務員考試的申請數由16萬6000份減至11萬9117份，下降28%。市府將跌幅歸因於當年考試種類不同，包括較多內部晉升及須具專業牌照的職位，通常比初級公共安全、資訊科技及行政職位吸引較少申請者。

同時，透過紐約市政府求職網站NYC Jobs提交的求職申請達177萬5665份，略高於上一財年創下的177萬零614份，再創紀錄。市行政服務局亦透過各種招聘活動推廣職位，逾1萬5500人參與。

該報告涵蓋2025年7月1日至2026年6月30日，前六個月屬前市長亞當斯(Eric Adams)任期，後六個月則屬市長曼達尼(Zohran Mamdani)上任後的首半年。

精華 FAQ

  • 根據2026財政年度報告，亞太裔在市長管轄市府機構新聘人員中占14.2%，較上一財年的11.7%增加2.5個百分點，並創下報告所列5年來最高。

  • 非洲裔由28.8%降至24.8%，西語裔由20.7%升至24.8%，白人由20.4%微降至19.9%，其他族裔則由2.8%微升至2.9%，整體仍以有色族裔占多數。

  • 公務員考試申請數較前一年減少28%，主因是當年考試類型不同，較多內部晉升與需專業牌照職位；相對地，NYC Jobs涵蓋更多一般職缺，因此申請量達177萬5665份再創紀錄。

紐約市

上一則

假銀行警報詐老婦 男上門取款落網

下一則

親巴示威 哥大生控遭鎖圖書館數小時 提集體訴訟
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

曼達尼首張市政成績單 好壞互見

曼達尼首張市政成績單 好壞互見
紐約市刑案報警量下降 市警平均反應時間反增

紐約市刑案報警量下降 市警平均反應時間反增
紐約華人社區老化 長者5年增逾3成 逾半生活在貧窮或近貧線

紐約華人社區老化 長者5年增逾3成 逾半生活在貧窮或近貧線
紐約市議員喊特殊高中招生制度改革 亞潮盟反對

紐約市議員喊特殊高中招生制度改革 亞潮盟反對

熱門新聞

上班僅2.5小時，就因主管所謂的「衛生問題」遭到解雇。示意圖（美聯社）

主管1句話…紐約男剛找到工作 上班2.5小時就被解雇

2026-09-18 16:45
紐約市清潔局(DSNY)社區協調員陳景儒現場解答居民問題。(記者高雲兒╱攝影)

沾油披薩盒要當廚餘、垃圾箱不能裝太滿 專家解惑

2026-09-19 07:21
「Wasian」由White與Asian兩字組合而成，泛指具有白人及亞裔血統者。圖為美國花式滑冰奧運金牌得主劉美賢(Alysa Liu)。(美聯社)

美亞裔多種族占五分之一 Wasian世代 再掀身分認同爭議

2026-09-13 07:27
紐約州能源負擔能力計畫(EAP)為所有收入低於本地區中位數的家庭提供水電帳單補貼折扣，但由於需要註冊申請，目前尚有250萬家庭符合條件但未享受到該補貼。圖為一名家庭主婦展示電費帳單。(美聯社)

你註冊了沒？紐約州水電補貼 250萬家庭尚未領取

2026-09-16 07:26
圖為紐約曼哈頓地鐵。（美聯社）

「他們的人生沒理由做傻事」曼哈頓地鐵男女坐鐵軌遭撞

2026-09-14 17:33
非營利機構Potential Development Association(PDA)日前在皇后區法拉盛圖書館舉辦招聘活動。(記者高雲兒／攝影)

英文一般也能進JFK？機場搶中文人才 時薪最高逾25元

2026-09-17 17:07

超人氣

更多 >
黛妃親弟憶5人步行送葬：查理想站C位 遭菲立普親王否決

黛妃親弟憶5人步行送葬：查理想站C位 遭菲立普親王否決
華婦赴美探親 逛超市每件都「價格乘以7」 默默放回原位

華婦赴美探親 逛超市每件都「價格乘以7」 默默放回原位
天生大器不愛計較 4生肖靠好人緣闖出成績 換到哪個職場都吃香

天生大器不愛計較 4生肖靠好人緣闖出成績 換到哪個職場都吃香
專訪／洪都拉斯窮困潦倒成街友 遺憾忙工作錯過小孩成長

專訪／洪都拉斯窮困潦倒成街友 遺憾忙工作錯過小孩成長
沾油披薩盒要當廚餘、垃圾箱不能裝太滿 專家解惑

沾油披薩盒要當廚餘、垃圾箱不能裝太滿 專家解惑