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紐約華人移民遭ICE逮捕 月均增幅逾10倍

記者范航瑜╱紐約報導
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反亞太裔仇恨組織Stop AAPI Hate最新推出的資料追蹤工具顯示，川普第二...
反亞太裔仇恨組織Stop AAPI Hate最新推出的資料追蹤工具顯示，川普第二任期以來，紐約州移民與海關執法局(ICE)每月逮捕來自亞太地區移民的人數，較前一屆政府增加逾四倍。圖為曼哈頓聯邦廣場26號的移民法庭。(記者許君達╱攝影)

反亞太裔仇恨組織Stop AAPI Hate最新推出的資料追蹤工具顯示，川普第二任期以來，紐約州移民與海關執法局(ICE)每月逮捕來自亞太地區移民的人數，較前一屆政府增加逾四倍；其中華人移民的月均被捕人數，從約三人升至34人，增幅逾十倍。

「亞太裔ICE追蹤器」按州別、原籍國分析執法情況。統計至今年7月，紐約亞太裔(AAPI)移民的月均被捕人數，由24人升至103人。全國而言，亞裔移民被ICE逮捕人數增加436%，高於所有移民219%的增幅；遣返人數增加1103%。今年7月全美亞裔移民被捕1950人，為川普第二任期內單月最高紀錄。

在紐約，自2025年1月20日至今年8月6日，南亞及東亞移民共1586人被捕，占亞裔移民被捕者逾八成。南亞被捕者899人，逾半來自印度；東亞被捕者687人，包括中國及南韓移民。紐約占全美亞裔移民ICE逮捕總數9.4%，僅次於加州與德州。

Stop AAPI Hate共同創辦人崔貞文(Cynthia Choi)指出，約65%的亞裔出生於海外，使移民政策與執法直接影響社區。她說：「每一個數字背後都是一個人，代價極為沉重；家庭在毫無預警下被拆散。」

該組織研究主任陳史蒂芬妮(Stephanie Chan，音譯)表示，工作年齡的亞裔男性受影響尤其明顯；印度及中國移民分別占全美亞裔移民被捕者29%與25%，其後為越南、烏茲別克與寮國。去年11月，家住皇后區的尋求庇護者鄭飛帶六歲兒子前往曼哈頓聯邦廣場26號例行報到時遭ICE拘留，父子被分送不同拘留系統，數周後重聚並遭遣返中國。

追蹤器採用「遣返數據計畫」(Deportation Data Project)經資訊自由法取得的ICE資料，供媒體、倡議人士及民眾查閱。數據亦記錄，自2025年1月20日至今年8月6日，有11名亞洲國家人士死於ICE拘留期間；一名華人8月23日拘留期間死亡後，人數增至12人。完整數據可訪問：bit.ly/3VjRi4X。

精華 FAQ

  • 截至今年7月，紐約亞太裔移民的月均被捕人數由24人升至103人，較前一屆政府明顯增加；其中華人移民更是由約3人升至34人，增幅逾10倍。

  • 全美亞裔移民被ICE逮捕人數增加436%，高於所有移民219%的增幅，遣返人數更增加1103%；今年7月單月被捕1950人，為川普第二任期內最高紀錄。

  • 紐約自今年1月20日至8月6日共有1586名南亞及東亞移民被捕，逾八成為亞裔；印度與中國移民占全美亞裔被捕者比例最高，且已有亞洲國家人士在拘留期間死亡。

ICE 移民 仇恨組織

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