張炳鋒紐約辦「翰墨禪心─書畫藝術展」 嘉賓雲集

開幕式並舉行剪綵儀式。(記者高雲兒╱攝影)

世界日報 文化藝廊19日下午人潮熱絡，旅美書畫家張炳鋒「翰墨禪心─張炳鋒書畫藝術展」當日開幕，吸引眾多書畫界人士、社區人士及民眾到場，50多件橫跨20餘年的作品集中亮相。

張炳鋒號「簡齋主人」，出自福建金石書畫傳統，早年書法及篆刻由曾子敏啟蒙，大學期間則跟隨福建書畫家鄭光中學習。除了書畫，張炳鋒也是咏春拳第八代傳人，多年習武的經歷也被他帶入書法創作。

張炳鋒表示，咏春拳講究剛柔、虛實與發力，而書法同樣涉及運筆的輕重、快慢與節奏，兩者在他的學習和創作過程中逐漸產生相互影響。

此次展覽不僅是張炳鋒在美國舉辦的首次個展，也是他學藝多年來第一次舉辦個人展覽。從約23年前留下的舊作，到開展前十天才完成的新作，不同時期的工筆畫、書法及篆刻作品集中呈現，也讓觀眾得以看到他不同階段的創作。

觀音是此次展覽中較為集中的創作題材。張炳鋒表示，他出生於佛教家庭，自幼受到漢傳佛教文化影響，而恩師鄭光中也擅長佛教人物畫，在家庭及學藝經歷的影響下，觀音逐漸成為他長期創作的題材之一。

開幕式並舉行剪綵儀式。州參議員劉醇逸代表宿瑋陸、美國書畫藝術研究會會長朱立業、一格文創書店Kevin、耀城文化協會祕書長Mina、慈航精舍明熙法師、美國道教協會會長三霂道長、美國道教協會李忱珂教授，以及法拉盛皇后圖書館副館長邱辛曄共同剪綵。

此次展覽由耀城文化協會主辦、一格文創書店協辦，展期至22日(周二)，每日上午10時至下午5時免費向公眾開放。21日下午2時至4時另舉行「書法藝術的海外傳承」研討與雅集，活動免費，限20人，須提前報名。展覽地點為世界日報大廈三樓文化藝廊，地址141-07 20th Ave., Whitestone, NY 11357，查詢可致電(718)746-8889轉206。

世界日報文化藝廊19日下午人潮熱絡。(記者高雲兒╱攝影)

旅美書畫家張炳鋒「翰墨禪心—張炳鋒書畫藝術展」當日開幕。(記者高雲兒╱攝影)

旅美書畫家張炳鋒「翰墨禪心─張炳鋒書畫藝術展」當日開幕。(記者高雲兒╱攝影)

旅美書畫家張炳鋒「翰墨禪心─張炳鋒書畫藝術展」當日開幕。(記者高雲兒╱攝影)

旅美書畫家張炳鋒「翰墨禪心─張炳鋒書畫藝術展」當日開幕。(記者高雲兒╱攝影)

張炳鋒(右)與觀眾交流。(記者高雲兒╱攝影)

旅美書畫家張炳鋒「翰墨禪心─張炳鋒書畫藝術展」當日開幕。(記者高雲兒╱攝影)