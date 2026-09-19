曼達尼首張市政成績單 好壞互見

市長曼達尼(Zohran Mamdani)17日公布任內首份「市長管理報告」(MMR)，顯示紐約市上個財政年度修補坑洞數量增加、主要重罪下降，但救護車到場時間拉長。圖為曼達尼17日在市警總局出席關於聯大周的安全會議。(取自市長辦公室)

市長曼達尼 (Zohran Mamdani)17日公布任內首份「市長管理報告」(Mayor's Management Report, MMR)。這份逾500頁的年度市政成績單顯示，紐約市 上個財政年度在坑洞修補及主要重罪等方面有所改善，但救護車反應時間、公共住房空置及民眾辦事等候等問題仍未見好轉。

報告統計期為2025年7月1日至2026年6月30日，其中前半年仍屬前市長亞當斯 (Eric Adams)任期，因此數據既不能完全視為曼達尼的政績，也成為他上任後接手市政的基準。

曼達尼近月主打改善日常市政服務的「坑洞政治」。報告顯示，上個財政年度坑洞工單增加21%，完成修補數量增加27%；不過，311通報坑洞的平均結案時間反由上一財政年度的兩天延長至四天。

曼達尼同日宣布，自上任以來市府已修補20萬個坑洞。公民預算委員會(Citizens Budget Commission)則指出，若市長強調提升政府效率及服務品質，就應更積極利用MMR作為管理市政的工具，而非只將其視為例行報告。

治安數據則呈現好壞參半。主要重罪整體下降，但重罪襲擊升至2萬9996宗，創五年新高，較2022年增加近20%。市警局在地鐵系統開出的傳票達18萬1143張，多數涉及逃票，創歷史新高；涉及生活品質違規的傳票也增加12%，至22萬802張。

在危及生命的緊急個案中，救護車與消防人員平均到場時間由2025財政年度的7分45秒延長至9分13秒；若單計救護車，則由8分49秒增加至10分32秒，增幅約20%。

報告指出，部分急救技術員(EMT)從晉升名單轉任消防員，導致救護車小組數量減少。即使危及生命的緊急個案總數略有下降，反應時間仍持續拉長。

依市憲章規定，市長須在每年9月17日前向市議會及公眾提交完整年度報告。目前市府亦透過網上動態平台持續更新逾2200項績效指標。曼達尼政府完整報告可至bit.ly/3SPPYGo查閱。