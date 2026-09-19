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吉哥灘15年無名死者 檢方採華人DNA尋親

記者高雲兒╱紐約報導
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蘇福克郡地區檢察官辦公室10日將尋親行動帶到法拉盛，現場向華人自願採集DNA。(...
蘇福克郡地區檢察官辦公室10日將尋親行動帶到法拉盛，現場向華人自願採集DNA。(記者高雲兒╱攝影)

長島吉哥灘(Gilgo Beach)一具被稱為「Asian Doe」的亞裔死者遺骸被發現15年後，身分至今仍未確認。蘇福克郡地區檢察官辦公室日前到皇后區法拉盛，現場向願意合作的華人民眾採集DNA，希望透過調查性基因族譜找到死者親屬。地區檢察官蒂爾尼(Ray Tierney)表示，目前累計取得的樣本仍不到50份，但「只需要一個」足夠接近的DNA匹配，就可能將調查人員帶向死者家族。

蒂爾尼表示，吉哥灘一帶當年共發現多具遺骸，連環命案嫌犯霍伊爾曼(Rex Heuermann)如今已承認殺害其中八名女性，但於2011年被發現的Asian Doe不僅身分未明，其命案也仍未偵破。目前並無證據證實Asian Doe命案與霍伊爾曼有關。

「第一，我們想把名字還給Asian Doe；第二，如果能讓殺害他的人負起責任，我們當然希望這麼做。」當局此前已多次公布法醫面貌重建圖，並向華人及其他亞裔社區尋求協助。

蒂爾尼透露，調查人員傾向認為Asian Doe可能是一名來美時間相對不長的移民。他表示，這一判斷不代表已知死者具體來自中國何地，而是根據牙齒等法醫線索，認為其生活痕跡不像一名自幼在美國長大的人。「從族裔上，我們知道他是中國南方的漢族。」

蒂爾尼提到，基因族譜並不要求提供DNA的人就是死者的父母或兄弟姐妹。「如果我取得你的DNA，某種程度上我也取得了與你父親、母親、兄弟姐妹和堂表親有關的資訊」。

一旦找到與Asian Doe足夠接近的DNA，調查人員便可研究相關家族的遺傳及族譜關係，逐步縮小範圍，再聯絡可能的家屬確認死者姓名，並了解其失蹤前曾居住何處、與哪些人往來。

目前收集到的自願接受DNA檢驗者總數仍不到50份。蒂爾尼坦言，只要其中一份DNA與Asian Doe的家族足夠接近，就可能打開突破口。

長島蘇福克郡地區檢察官辦公室日前到皇后區法拉盛，現場向華人志願者採集DNA。(記...
長島蘇福克郡地區檢察官辦公室日前到皇后區法拉盛，現場向華人志願者採集DNA。(記者高雲兒╱攝影)

地區檢察官蒂爾尼(圖中人物)表示，目前檢方累計取得的樣本仍不到50份，但「只需要...
地區檢察官蒂爾尼(圖中人物)表示，目前檢方累計取得的樣本仍不到50份，但「只需要一個」足夠接近的DNA匹配。(記者高雲兒╱攝影)

精華 FAQ

  • 檢方希望透過調查性基因族譜，從華人社區取得可比對樣本，進而找到Asian Doe的近親，縮小死者家族範圍並確認其真實身分。

  • 目前自願接受採檢的人數仍不到50份。檢方表示不需要大量樣本，只要有1份與死者家族足夠接近的DNA，就可能找到關鍵線索。

  • 檢方根據牙齒等法醫線索，推測他可能是來美時間不長的移民，並認為其族裔屬中國南方漢族，但目前仍無法確定具體來源地與姓名。

華人 DNA 亞裔

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