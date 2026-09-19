華女緬因房產非法種大麻 判刑

紐約市華裔女子廖佳敏在緬因州非法種植大麻，遭判六個月監禁。(取自薩默塞特縣警辦公室)

紐約市 華裔女子廖佳敏(Jiamin Liao，音譯)，因在緬因州 麥迪遜鎮(Madison)及諾里奇沃克鎮(Norridgewock)兩處房產非法種植大麻 ，遭查獲551株大麻植株、30磅加工大麻及3萬9625元現金，於16日被班戈市(Bangor)聯邦地方法庭判處監禁六個月、刑滿後監管釋放一年。

法庭記錄顯示，2022年12月至2024年3月期間，廖佳敏在麥迪遜鎮一處住宅內經營大麻種植業務，自2023年11月起，她又在諾里奇沃克鎮購入第二處房產，用於存放麥迪遜種植點所生產的大麻。調查人員在注意到麥迪遜住宅用電量異常增加後展開調查，於2024年3月25日對兩處房產執行搜索令。廖佳敏並未取得緬因州當局頒發的種植許可。

今年1月12日，她對一項「維持涉毒場所」(Maintaining a drug-involved premises)重罪指控認罪，並依認罪協議放棄了對搜查中查獲近6萬元現金的所有權。根據法庭記錄，她預定於11月18日到指定監獄服刑。

據悉，廖佳敏曾在接受警方問話時表示，她將加工後的大麻存放在衣櫃內，因為「喜歡它的氣味」，並形容這些大麻「像我的寶貝一樣」，稱購屋資金是家人所給。薩默塞特郡(Somerset County)治安官辦公室、美國緝毒局(DEA)、國土安全調查局(HSI)及聯邦調查局(FBI)共同參與了此案調查。

此案非紐約市華裔在外州非法經營大麻種植場的首例。此前，一名68歲的布碌崙(布魯克林)男子郭希森(Xisen Guo，音譯)於緬因州帕薩達姆基格(Passadumkeag)住宅內經營大麻種植場遭起訴，被沒收查扣4710元現金，另支付2萬元以代替交出涉案房產，在羈押時間折抵刑期後另處一年監督釋放(supervised release)。

另一名紐約華男游肯(Ken Yiu，音譯)則透過緬因州一家銀行申請8萬元住宅抵押貸款，購買聖奧爾本斯(St. Albans)一處房產，並在貸款文件中謊稱該房產為其主要居所，卻用於大麻種植，並將收成銷售至麻州的買家。他被控抵押貸款詐欺罪及維持涉毒場所罪，並就兩項指控認罪，量刑宣判將於近期擇期進行。