我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

五角大廈再公布UFO檔案：研究蟲洞與隱形斗篷 3工程師異常病變

9月換季斷捨離 整理師點名「4樣物品」可以清掉了

紐約市鏟雪工開始報名 時薪最高45元

記者馬璿／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市府「緊急鏟雪計畫」(Emergency Snow Shoveling Pr...
紐約市府「緊急鏟雪計畫」(Emergency Snow Shoveling Program)今冬起大幅調薪，基本時薪將從去年19.14元提高至30元。(記者馬璿／攝影)

紐約市曼達尼(Zohran Mamdani)日前宣布，市府「緊急鏟雪計畫」(Emergency Snow Shoveling Program)今冬起大幅調薪，基本時薪將從去年19.14元提高至30元，若每周工作超過40小時以上，時薪則由28.71元提高至45元。此外市府也將報名時間提前至秋季，並自12月起提供四小時有薪職前培訓，首場報名活動將於本周末在布朗士(Bronx)舉行。

市府官員表示，去年冬季暴雪、極端低溫與冰凍天氣持續，共有逾7800人報名參加這項長期實施的緊急鏟雪計畫，創下歷年新高。志工與市清潔局(Department of Sanitation, DSNY)員工合力清除逾13萬5000處路口人行穿越道、3萬4000處公車站及2萬9000處消防栓積雪。

曼達尼透過聲明表示，「去年冬天，數千名紐約人挺身而出，協助鄰居清除厚重的積雪與冰層。今年我們提高了他們的薪資，也讓加入計畫變得更容易。因為當雪降臨時，我們的城市必須做好準備」。

市府表示，11月30日前於清潔局報名活動現場登記者，將可獲得有薪職前培訓資格，並享有加速撥款作業，目標是在工作後兩周內收到薪資支票。首場報名活動訂於本月19日上午9時至下午5時，在布朗士塔虎脫高中(Taft High School)舉行。

依規定，鏟雪志工須年滿18歲，具合法在美工作資格，並具備在惡劣冬季天氣下從事高強度體力工作的能力。申請人須提供有效電話號碼及電子郵件地址、社會安全卡(Social Security card)，並完成聯邦及州政府扣繳表格，以及附上所需身分證件的I-9表格。

與去年不同的是，申請人今年不再需要自備照片，市清潔局將於報名活動現場為申請人拍照。清潔局表示，將透過社群媒體帳號及官網nyc.gov/snowemploy，陸續公布五大行政區其他報名活動的時間與地點。

精華 FAQ

  • 市府將基本時薪從去年19.14元調升至30元，若每周工時超過40小時，加班時薪也從28.71元提高到45元，盼以更高報酬吸引更多人參與。

  • 市府把報名時間提前到秋季，11月30日前現場登記者可獲得有薪職前培訓資格，並享加速撥款，目標是在工作後2周內收到薪資支票。

  • 申請者須年滿18歲、具合法在美工作資格，能勝任嚴寒下的高強度體力工作，並提供電話、電郵、社會安全卡及I-9等所需身分文件。

布朗士 紐約市 曼達尼

上一則

開業半世紀的華埠寶榮行食品中心 經銷眾多名牌月餅送禮自用兩相宜

下一則

紐約3區指定地段 下周晚噴藥滅蚊
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

法拉盛草原露營 抽籤選200人在地球儀旁免費過夜

法拉盛草原露營 抽籤選200人在地球儀旁免費過夜
紐約兩歲班開學 2000幼兒受惠 市府資金未到

紐約兩歲班開學 2000幼兒受惠 市府資金未到
紐約教學助理發萬元補助 市府與議會掀法律戰

紐約教學助理發萬元補助 市府與議會掀法律戰
紐約市試行17座新型公廁 免接水電管線、省成本

紐約市試行17座新型公廁 免接水電管線、省成本

熱門新聞

上班僅2.5小時，就因主管所謂的「衛生問題」遭到解雇。示意圖（美聯社）

主管1句話…紐約男剛找到工作 上班2.5小時就被解雇

2026-09-18 16:45
「Wasian」由White與Asian兩字組合而成，泛指具有白人及亞裔血統者。圖為美國花式滑冰奧運金牌得主劉美賢(Alysa Liu)。(美聯社)

美亞裔多種族占五分之一 Wasian世代 再掀身分認同爭議

2026-09-13 07:27
紐約州能源負擔能力計畫(EAP)為所有收入低於本地區中位數的家庭提供水電帳單補貼折扣，但由於需要註冊申請，目前尚有250萬家庭符合條件但未享受到該補貼。圖為一名家庭主婦展示電費帳單。(美聯社)

你註冊了沒？紐約州水電補貼 250萬家庭尚未領取

2026-09-16 07:26
圖為紐約曼哈頓地鐵。（美聯社）

「他們的人生沒理由做傻事」曼哈頓地鐵男女坐鐵軌遭撞

2026-09-14 17:33
非營利機構Potential Development Association(PDA)日前在皇后區法拉盛圖書館舉辦招聘活動。(記者高雲兒／攝影)

英文一般也能進JFK？機場搶中文人才 時薪最高逾25元

2026-09-17 17:07
紐約一名馬姓華男以快遞、工作等名義詐欺多名嫌疑人，亞總會呼籲受害者出面共同搜集案件，以助警方開案調查。(記者馬璿╱攝影)

紐約華社爆連環詐騙 近百人受害

2026-09-12 07:22

超人氣

更多 >
洛杉磯住40年 他回嘉義養老：更愛台灣的「小」

洛杉磯住40年 他回嘉義養老：更愛台灣的「小」
主管1句話…紐約男剛找到工作 上班2.5小時就被解雇

主管1句話…紐約男剛找到工作 上班2.5小時就被解雇
黛妃死後 女王欲恢復她「殿下」頭銜 親弟拒絕：有什麼意義？

黛妃死後 女王欲恢復她「殿下」頭銜 親弟拒絕：有什麼意義？
百餘年來首次 人類發現新貓咪物種：這麼小一隻…

百餘年來首次 人類發現新貓咪物種：這麼小一隻…
習近平傳身體不適缺席金磚晚宴 前CIA情報員：習抽菸喝酒又不愛運動

習近平傳身體不適缺席金磚晚宴 前CIA情報員：習抽菸喝酒又不愛運動