啟揚秋季嘉年華9/26 多元文化齊聚

啟揚文化中心日前舉行第九屆秋季嘉年華記者會，主辦方與市議員黃敏儀、前市議員顧雅明及多個社區合作機構代表出席。活動將於9月26日在皇后區法拉盛凱辛納走廊公園登場，預計吸引逾3000人參與。(記者戴慈慧／攝影)

啟揚文化中心(Glow Cultural Center)第九屆秋季嘉年華將於26日在皇后區法拉盛 凱辛納 走廊公園(Kissena Corridor Park)登場，今年預計吸引逾3000人參與，並有近200名表演者輪番登台。活動結合中秋節傳統、多元文化表演、兒童科學體驗、閱讀及手作等內容，免費向民眾開放。

主辦方在日前的記者會上表示，今年已有超過60名青少年及成人志工投入籌備，目前超過122個家庭完成預先登記，參加者年齡從幼兒到65歲以上長者都有，除了華語及粵語家庭，也有西語、韓語等不同語言背景的居民。

活動將於26日中午12時至下午4時舉行。主辦方表示，今年舞台節目共有196名表演者，包括中國傳統及現代武術、舞獅，以及印度、菲律賓和愛爾蘭舞蹈等。針對年輕族群，今年也首次加入電子舞曲表演，由曾參與世界級賽事演出的DJ KJ STONE帶來約30分鐘現場演出。

親子活動方面，今年新增兒童STEM科學體驗區及「正念閱讀角」(Mindful Reading Corner)，另保留往年受歡迎的漆扇製作、拓印等文化手作。現場也設有遊戲、充氣遊樂設施、爆米花及棉花糖等，皆免費提供。

市議員黃敏儀(Sandra Ung)表示，啟揚秋季嘉年華多年來規模逐漸擴大，節目也加入更多不同族群的文化內容，希望居民不只能接觸華人傳統，也能認識其他亞洲及族裔文化。她說，活動能持續舉辦，也仰賴社區組織及企業多年合作。

前市議員顧雅明(Peter Koo)也出席記者會。他表示，活動最初在其任內開始舉辦，提供家庭及兒童一個在社區共同參與的機會，也讓平時缺乏演出場地的舞蹈、歌唱及其他表演團體有機會登台，「很多團體都很有水準，只是平常沒有地方表演」。

今年活動也將加入健康及社區服務資訊。王嘉廉社區醫療中心(Charles B. Wang Community Health Center)預計提供免費血壓檢測及多語言健康教育資料；第一保健(Healthfirst)則將介紹公共負擔、Medicaid等近期政策資訊。

啟揚文化中心表示，秋季嘉年華今年邁入第九年，希望透過中秋節及不同族裔文化，讓不同年齡與背景的居民有機會交流。明年適逢活動十周年，主辦方也計畫進一步擴大規模。

活動將於9月26日中午12時至下午4時，在法拉盛凱辛納走廊公園舉行，免費入場。主辦單位鼓勵家庭預先登記，但民眾也可直接到場參加。