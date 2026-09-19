顧雅明重返法拉盛自強中心 推長者服務

前紐約市議員顧雅明(中)日前參訪自強社區服務中心(Selfhelp Community Services)一戶亞裔夫妻的住宅，了解長者實際居住環境與可負擔住房需求。(記者戴慈慧／攝影)

前紐約市議員顧雅明(Peter Koo)加入自強社區服務中心(Selfhelp Community Services)董事會，並重返法拉盛 長者中心探望長者、參觀住戶住宅。他說，過去擔任市議員時，每個月會到中心一、兩次，如今再回到熟悉的地方，不少當年認識的長者仍在這裡，也感受到中心多年來的服務持續改善。

顧雅明與自強社區服務中心的合作已逾20年，並曾協助成立華人諮詢委員會(Chinese Advisory Council)，邀集華裔 社區人士討論長者需求及資源。目前該機構服務約8000名亞裔 ，其中多數為低收入華裔移民長者。

當天顧雅明也參觀兩戶長者住宅，了解住戶實際居住情況。其中一戶為亞裔夫妻，兩人表示等待約八年才入住，目前居住在一房一廳的單位，每月租金約1100元。屋內採光充足，客廳及臥室均設有窗戶。

另一戶俄裔夫妻則已在此居住約20年，在政府住房券補助後，每月自行負擔的租金約500元。顧雅明在屋內與住戶交談，也詢問兩人的生活及居住情況。

自強社區服務中心基金會執行主任Lois Deutsch表示，顧雅明多年來支持該機構在皇后區服務長者，對法拉盛社區的了解也為機構提供重要協助，希望他加入董事會後，能繼續參與長者服務及社區發展。

今年適逢自強社區服務中心成立90周年。該機構最初以協助納粹大屠殺倖存者為主要工作，之後逐步擴展至可負擔住房、居家照護及長者中心等服務，目前每年約服務2萬5000人。

自強社區服務中心表示，未來也計畫在法拉盛增加可負擔長者住宅。顧雅明表示，隨著法拉盛長者人口增加，住房及日常照護需求仍然很大，他希望加入董事會後，能繼續協助社區長者獲得所需資源。

前市議員顧雅明(中)日前到訪自強社區服務中心，並與中心長者一同練習太極，重溫過去擔任市議員時經常到訪的熟悉場景。(記者戴慈慧／攝影)