我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

五角大廈再公布UFO檔案：研究蟲洞與隱形斗篷 3工程師異常病變

9月換季斷捨離 整理師點名「4樣物品」可以清掉了

顧雅明重返法拉盛自強中心 推長者服務

記者戴慈慧／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
前紐約市議員顧雅明(中)日前參訪自強社區服務中心(Selfhelp Commun...
前紐約市議員顧雅明(中)日前參訪自強社區服務中心(Selfhelp Community Services)一戶亞裔夫妻的住宅，了解長者實際居住環境與可負擔住房需求。(記者戴慈慧／攝影)

前紐約市議員顧雅明(Peter Koo)加入自強社區服務中心(Selfhelp Community Services)董事會，並重返法拉盛長者中心探望長者、參觀住戶住宅。他說，過去擔任市議員時，每個月會到中心一、兩次，如今再回到熟悉的地方，不少當年認識的長者仍在這裡，也感受到中心多年來的服務持續改善。

顧雅明與自強社區服務中心的合作已逾20年，並曾協助成立華人諮詢委員會(Chinese Advisory Council)，邀集華裔社區人士討論長者需求及資源。目前該機構服務約8000名亞裔，其中多數為低收入華裔移民長者。

當天顧雅明也參觀兩戶長者住宅，了解住戶實際居住情況。其中一戶為亞裔夫妻，兩人表示等待約八年才入住，目前居住在一房一廳的單位，每月租金約1100元。屋內採光充足，客廳及臥室均設有窗戶。

另一戶俄裔夫妻則已在此居住約20年，在政府住房券補助後，每月自行負擔的租金約500元。顧雅明在屋內與住戶交談，也詢問兩人的生活及居住情況。

自強社區服務中心基金會執行主任Lois Deutsch表示，顧雅明多年來支持該機構在皇后區服務長者，對法拉盛社區的了解也為機構提供重要協助，希望他加入董事會後，能繼續參與長者服務及社區發展。

今年適逢自強社區服務中心成立90周年。該機構最初以協助納粹大屠殺倖存者為主要工作，之後逐步擴展至可負擔住房、居家照護及長者中心等服務，目前每年約服務2萬5000人。

自強社區服務中心表示，未來也計畫在法拉盛增加可負擔長者住宅。顧雅明表示，隨著法拉盛長者人口增加，住房及日常照護需求仍然很大，他希望加入董事會後，能繼續協助社區長者獲得所需資源。

前市議員顧雅明(中)日前到訪自強社區服務中心，並與中心長者一同練習太極，重溫過去...
前市議員顧雅明(中)日前到訪自強社區服務中心，並與中心長者一同練習太極，重溫過去擔任市議員時經常到訪的熟悉場景。(記者戴慈慧／攝影)

精華 FAQ

  • 他是以自強社區服務中心董事會成員身分回訪，探視長者並參觀住戶住宅，同時了解中心服務現況，表達會繼續投入長者服務與社區發展。

  • 該機構目前約服務8,000名亞裔，當中多數是低收入華裔移民長者；每年合計約服務25,000人，業務涵蓋可負擔住房、居家照護與長者中心。

  • 文中提到有住戶等待約8年才入住，一戶月租約1,100元，另有在政府住房券補助後自付約500元；機構也計畫在法拉盛增建可負擔長者住宅。

法拉盛 華裔 亞裔

上一則

開業半世紀的華埠寶榮行食品中心 經銷眾多名牌月餅送禮自用兩相宜

下一則

紐約3區指定地段 下周晚噴藥滅蚊
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約華裔長者五年增逾三成 逾半生活在貧窮線或接近貧窮線

紐約華裔長者五年增逾三成 逾半生活在貧窮線或接近貧窮線
法拉盛華商會中秋送暖 為社區贈月餅

法拉盛華商會中秋送暖 為社區贈月餅
法拉盛40路性交易亂象 社區再抗議

法拉盛40路性交易亂象 社區再抗議

紐約法拉盛廣場2期動工 含YMCA新會址 預計2029年啟用

紐約法拉盛廣場2期動工 含YMCA新會址 預計2029年啟用

熱門新聞

上班僅2.5小時，就因主管所謂的「衛生問題」遭到解雇。示意圖（美聯社）

主管1句話…紐約男剛找到工作 上班2.5小時就被解雇

2026-09-18 16:45
「Wasian」由White與Asian兩字組合而成，泛指具有白人及亞裔血統者。圖為美國花式滑冰奧運金牌得主劉美賢(Alysa Liu)。(美聯社)

美亞裔多種族占五分之一 Wasian世代 再掀身分認同爭議

2026-09-13 07:27
紐約州能源負擔能力計畫(EAP)為所有收入低於本地區中位數的家庭提供水電帳單補貼折扣，但由於需要註冊申請，目前尚有250萬家庭符合條件但未享受到該補貼。圖為一名家庭主婦展示電費帳單。(美聯社)

你註冊了沒？紐約州水電補貼 250萬家庭尚未領取

2026-09-16 07:26
圖為紐約曼哈頓地鐵。（美聯社）

「他們的人生沒理由做傻事」曼哈頓地鐵男女坐鐵軌遭撞

2026-09-14 17:33
非營利機構Potential Development Association(PDA)日前在皇后區法拉盛圖書館舉辦招聘活動。(記者高雲兒／攝影)

英文一般也能進JFK？機場搶中文人才 時薪最高逾25元

2026-09-17 17:07
紐約一名馬姓華男以快遞、工作等名義詐欺多名嫌疑人，亞總會呼籲受害者出面共同搜集案件，以助警方開案調查。(記者馬璿╱攝影)

紐約華社爆連環詐騙 近百人受害

2026-09-12 07:22

超人氣

更多 >
洛杉磯住40年 他回嘉義養老：更愛台灣的「小」

洛杉磯住40年 他回嘉義養老：更愛台灣的「小」
主管1句話…紐約男剛找到工作 上班2.5小時就被解雇

主管1句話…紐約男剛找到工作 上班2.5小時就被解雇
黛妃死後 女王欲恢復她「殿下」頭銜 親弟拒絕：有什麼意義？

黛妃死後 女王欲恢復她「殿下」頭銜 親弟拒絕：有什麼意義？
百餘年來首次 人類發現新貓咪物種：這麼小一隻…

百餘年來首次 人類發現新貓咪物種：這麼小一隻…
習近平傳身體不適缺席金磚晚宴 前CIA情報員：習抽菸喝酒又不愛運動

習近平傳身體不適缺席金磚晚宴 前CIA情報員：習抽菸喝酒又不愛運動