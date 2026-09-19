顧雅明重返法拉盛自強中心 推長者服務
前紐約市議員顧雅明(Peter Koo)加入自強社區服務中心(Selfhelp Community Services)董事會，並重返法拉盛長者中心探望長者、參觀住戶住宅。他說，過去擔任市議員時，每個月會到中心一、兩次，如今再回到熟悉的地方，不少當年認識的長者仍在這裡，也感受到中心多年來的服務持續改善。
顧雅明與自強社區服務中心的合作已逾20年，並曾協助成立華人諮詢委員會(Chinese Advisory Council)，邀集華裔社區人士討論長者需求及資源。目前該機構服務約8000名亞裔，其中多數為低收入華裔移民長者。
當天顧雅明也參觀兩戶長者住宅，了解住戶實際居住情況。其中一戶為亞裔夫妻，兩人表示等待約八年才入住，目前居住在一房一廳的單位，每月租金約1100元。屋內採光充足，客廳及臥室均設有窗戶。
另一戶俄裔夫妻則已在此居住約20年，在政府住房券補助後，每月自行負擔的租金約500元。顧雅明在屋內與住戶交談，也詢問兩人的生活及居住情況。
自強社區服務中心基金會執行主任Lois Deutsch表示，顧雅明多年來支持該機構在皇后區服務長者，對法拉盛社區的了解也為機構提供重要協助，希望他加入董事會後，能繼續參與長者服務及社區發展。
今年適逢自強社區服務中心成立90周年。該機構最初以協助納粹大屠殺倖存者為主要工作，之後逐步擴展至可負擔住房、居家照護及長者中心等服務，目前每年約服務2萬5000人。
自強社區服務中心表示，未來也計畫在法拉盛增加可負擔長者住宅。顧雅明表示，隨著法拉盛長者人口增加，住房及日常照護需求仍然很大，他希望加入董事會後，能繼續協助社區長者獲得所需資源。
他是以自強社區服務中心董事會成員身分回訪，探視長者並參觀住戶住宅，同時了解中心服務現況，表達會繼續投入長者服務與社區發展。 該機構目前約服務8,000名亞裔，當中多數是低收入華裔移民長者；每年合計約服務25,000人，業務涵蓋可負擔住房、居家照護與長者中心。 文中提到有住戶等待約8年才入住，一戶月租約1,100元，另有在政府住房券補助後自付約500元；機構也計畫在法拉盛增建可負擔長者住宅。
精華 FAQ
他是以自強社區服務中心董事會成員身分回訪，探視長者並參觀住戶住宅，同時了解中心服務現況，表達會繼續投入長者服務與社區發展。
該機構目前約服務8,000名亞裔，當中多數是低收入華裔移民長者；每年合計約服務25,000人，業務涵蓋可負擔住房、居家照護與長者中心。
文中提到有住戶等待約8年才入住，一戶月租約1,100元，另有在政府住房券補助後自付約500元；機構也計畫在法拉盛增建可負擔長者住宅。
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