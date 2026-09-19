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多位華人作家對談 布碌崙書展月底登場 可免費聽講座、簽書會

記者范航瑜／紐約報導
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紐約市規模最大的免費文學活動之一─布碌崙(布魯克林)書展(Brooklyn Bo...
紐約市規模最大的免費文學活動之一─布碌崙(布魯克林)書展(Brooklyn Book Festival)將於本月20日起展開系列活動。(取自書展網站)

紐約市規模最大的免費文學活動之一布碌崙(布魯克林)書展(Brooklyn Book Festival)將自20日(周日)起舉行系列活動，重頭戲兒童日與書展日分別訂於26日(周六)及27日(周日)在布碌崙區公所及周邊舉行。主辦單位表示，今年將有約300位作家、逾250家獨立及大型出版社參與，民眾可免費聽講座、作家朗讀與參加簽書會。

書展的「兒童日」26日上午10時至下午4時先在布碌崙區公所(209 Joralemon St.)及廣場舉行，安排兒童與青少年文學作者、插畫家朗讀、工作坊、表演、藝術創作及簽書活動。

今年兒童日陣容包括暢銷小說「奇蹟男孩」(Wonder)作者帕拉西奧(R.J. Palacio)、繪本「水牛毛毛」系列作者卡爾布(Bess Kalb)等人。活動以走入式參與為主，現場亦有繪本及中年級讀物相關節目。壓軸的「書展日暨文學市集」則於27日上午10時至下午6時舉行。逾250家出版社、文學雜誌及書商將在戶外市集設攤，讓讀者選購書籍；約300名作家將在八個室內外舞台進行對談及朗讀。

今年節目也有多項與華人讀者相關的內容。27日下午1時，布碌崙歷史中心將舉行「過境的世界」(Worlds in Transit)對談，旅美中國作家M Lin將與馬來西亞華裔美國作家康蕾秋(Rachel Khong，音譯)、印度作家Megha Majumdar談遷徙、歸屬與身分。M Lin的新作「記憶博物館」(The Memory Museum)穿梭中國、美國與想像中的未來。

同日下午2時，台灣作家徐振輔將在布碌崙區公所法庭參加「反對進化」(Against Evolution)對談，討論小說如何書寫環境開發與自然生態。他的英文小說處女作「馴羊記」(What's a Snow Leopard to You?)以台灣自然學者尋找雪豹為主線，並涉及西藏的歷史變遷，英文版將於22日出版。

書展虛擬活動日訂於20日中午12時至下午5時舉行，方便無法親臨者在線上參加；同日起至28日，五區多個場地將舉辦「Bookend」延伸活動，包括朗讀、討論、派對及表演，多數免費開放。書展主辦者表示，活動宗旨是連結不同年齡與背景的讀者、作家、出版社及書商，並培養本地文學社群。

紐約市規模最大的免費文學活動之一─布碌崙(布魯克林)書展(Brooklyn Bo...
紐約市規模最大的免費文學活動之一─布碌崙(布魯克林)書展(Brooklyn Book Festival)將於本月20日起展開系列活動。(取自書展網站)

精華 FAQ

  • 書展自20日起展開系列活動，兒童日訂於26日上午10時至下午4時，書展日於27日上午10時至下午6時，在布碌崙區公所及周邊舉行，民眾可免費參與。

  • 兒童日安排兒童與青少年作者、插畫家朗讀、工作坊、表演、藝術創作與簽書活動；書展日則有逾250家出版社設攤，並由約300名作家在8個舞台進行對談與朗讀。

  • 27日下午1時的「過境的世界」聚焦遷徙、歸屬與身分，旅美中國作家M Lin將與兩位華裔及印度作家對談；下午2時徐振輔則談小說如何書寫環境開發與自然生態。

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