我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

五角大廈再公布UFO檔案：研究蟲洞與隱形斗篷 3工程師異常病變

9月換季斷捨離 整理師點名「4樣物品」可以清掉了

亞美基金會敘事創作資助 最高可獲1萬元

記者劉梓祁／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
亞美基金會啟動「Asian+American敘事創作計畫」，向入選者可獲5000...
亞美基金會啟動「Asian+American敘事創作計畫」，向入選者可獲5000至1萬元資助，並接受業界人士指導。(TAAF提供)

亞美基金會(The Asian American Foundation)日前宣布啟動「Asian+American敘事創作計畫」，向全國創作者徵集以亞裔及太平洋島民歷史為題的提案，入選者可獲5000至1萬元資助，並接受業界人士指導。申請即日起至10月7日，預定11月2日公布入選名單。

計畫鼓勵創作者發掘美國歷史中較少受到關注的亞裔人物、社群、運動與重要事件，開放電影工作者、記者、藝術家、播客製作者、動畫及數位內容創作者申請。除製作經費外，入選者將獲一次與評選委員一對一交流的機會，作品亦可透過基金會社群平台及全國合作網絡推廣。

評選陣容包括憑「奶奶與外婆」獲奧斯卡提名、執導「弟弟」的王湘聖(Sean Wang)、王夫製作(Wong Fu Productions)共同創辦人王振翔(Philip Wang)，以及記者凌志慧(Lisa Ling)、ABC新聞節目「Nightline」共同主播Juju Chang等，涵蓋電影、新聞及網路影像領域。

這項資助延伸自基金會與王夫製作合作的數位訪談系列「The United States of Asian+America」。系列透過人物訪談，介紹亞裔在科技、音樂、體育與飲食等領域的貢獻，公布的受訪者包括YouTube共同創辦人陳士駿、雅虎共同創辦人楊致遠、前NBA球員林書豪、廚師甄文達及饒舌歌手歐陽靖等。新計畫則邀請更多創作者提出題材，將歷史故事發展成短篇影像。

基金會在介紹該系列時指出，其2026年「STAATUS Index」調查發現，53%的美國成年人無法說出任何一項亞裔歷史的重要事件，僅7%認為亞裔及太平洋島民對美國文化具有很大影響。基金會希望透過影像與社群傳播，增加公眾對這些歷史及貢獻的認識。

亞美基金會於2021年成立，工作涵蓋反亞裔仇恨、推動學校教授亞裔歷史，以及支持亞裔故事的創作與傳播。王夫製作則於2003年成立，長期製作以亞裔生活與經驗為題的影像作品。

有意申請者可於10月7日前，透過官方徵件網站https://taaf.org/our-work/asian-plus-american-storytelling-initiative提交提案，說明希望呈現的亞裔人物、運動或歷史事件。計畫面向全美徵件，並不限於紐約創作者。

精華 FAQ

  • 基金會推出「Asian+American敘事創作計畫」，向全美創作者徵件，提供5000至1萬元不等的製作資助，並安排入選者接受業界人士一對一指導與推廣。

  • 計畫鼓勵創作者挖掘美國歷史中較少被看見的亞裔人物、社群、運動與重要事件，題材涵蓋亞裔及太平洋島民的歷史記憶與貢獻，並可發展成短篇影像作品。

  • 申請自即日起至10月7日截止，預定11月2日公布入選名單，電影、記者、藝術家、播客、動畫及數位內容創作者皆可申請，且不限於紐約或特定地區。

亞裔

上一則

開業半世紀的華埠寶榮行食品中心 經銷眾多名牌月餅送禮自用兩相宜

下一則

紐約3區指定地段 下周晚噴藥滅蚊
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約大學 設首屆費明杰研究獎助金

紐約大學 設首屆費明杰研究獎助金
亞裔50傑出企業家獎 迎25周年台裔黃俊逸跨足金融、房產及生技界獲肯定 指亞裔開始掌握創業主導權

亞裔50傑出企業家獎 迎25周年台裔黃俊逸跨足金融、房產及生技界獲肯定 指亞裔開始掌握創業主導權
台積電創辦人張忠謀夫人張淑芬入名人堂 獲首屆人道主義獎

台積電創辦人張忠謀夫人張淑芬入名人堂 獲首屆人道主義獎
行醫從政、服務社區、推廣辣油... 6組華人締造歷史 華博表揚

行醫從政、服務社區、推廣辣油... 6組華人締造歷史 華博表揚

熱門新聞

上班僅2.5小時，就因主管所謂的「衛生問題」遭到解雇。示意圖（美聯社）

主管1句話…紐約男剛找到工作 上班2.5小時就被解雇

2026-09-18 16:45
「Wasian」由White與Asian兩字組合而成，泛指具有白人及亞裔血統者。圖為美國花式滑冰奧運金牌得主劉美賢(Alysa Liu)。(美聯社)

美亞裔多種族占五分之一 Wasian世代 再掀身分認同爭議

2026-09-13 07:27
紐約州能源負擔能力計畫(EAP)為所有收入低於本地區中位數的家庭提供水電帳單補貼折扣，但由於需要註冊申請，目前尚有250萬家庭符合條件但未享受到該補貼。圖為一名家庭主婦展示電費帳單。(美聯社)

你註冊了沒？紐約州水電補貼 250萬家庭尚未領取

2026-09-16 07:26
圖為紐約曼哈頓地鐵。（美聯社）

「他們的人生沒理由做傻事」曼哈頓地鐵男女坐鐵軌遭撞

2026-09-14 17:33
非營利機構Potential Development Association(PDA)日前在皇后區法拉盛圖書館舉辦招聘活動。(記者高雲兒／攝影)

英文一般也能進JFK？機場搶中文人才 時薪最高逾25元

2026-09-17 17:07
紐約一名馬姓華男以快遞、工作等名義詐欺多名嫌疑人，亞總會呼籲受害者出面共同搜集案件，以助警方開案調查。(記者馬璿╱攝影)

紐約華社爆連環詐騙 近百人受害

2026-09-12 07:22

超人氣

更多 >
洛杉磯住40年 他回嘉義養老：更愛台灣的「小」

洛杉磯住40年 他回嘉義養老：更愛台灣的「小」
主管1句話…紐約男剛找到工作 上班2.5小時就被解雇

主管1句話…紐約男剛找到工作 上班2.5小時就被解雇
黛妃死後 女王欲恢復她「殿下」頭銜 親弟拒絕：有什麼意義？

黛妃死後 女王欲恢復她「殿下」頭銜 親弟拒絕：有什麼意義？
百餘年來首次 人類發現新貓咪物種：這麼小一隻…

百餘年來首次 人類發現新貓咪物種：這麼小一隻…
習近平傳身體不適缺席金磚晚宴 前CIA情報員：習抽菸喝酒又不愛運動

習近平傳身體不適缺席金磚晚宴 前CIA情報員：習抽菸喝酒又不愛運動