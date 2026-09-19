亞美基金會敘事創作資助 最高可獲1萬元

亞美基金會啟動「Asian+American敘事創作計畫」，向入選者可獲5000至1萬元資助，並接受業界人士指導。(TAAF提供)

亞美基金會(The Asian American Foundation)日前宣布啟動「Asian+American敘事創作計畫」，向全國創作者徵集以亞裔 及太平洋島民歷史為題的提案，入選者可獲5000至1萬元資助，並接受業界人士指導。申請即日起至10月7日，預定11月2日公布入選名單。

計畫鼓勵創作者發掘美國歷史中較少受到關注的亞裔人物、社群、運動與重要事件，開放電影工作者、記者、藝術家、播客製作者、動畫及數位內容創作者申請。除製作經費外，入選者將獲一次與評選委員一對一交流的機會，作品亦可透過基金會社群平台及全國合作網絡推廣。

評選陣容包括憑「奶奶與外婆」獲奧斯卡提名、執導「弟弟」的王湘聖(Sean Wang)、王夫製作(Wong Fu Productions)共同創辦人王振翔(Philip Wang)，以及記者凌志慧(Lisa Ling)、ABC新聞節目「Nightline」共同主播Juju Chang等，涵蓋電影、新聞及網路影像領域。

這項資助延伸自基金會與王夫製作合作的數位訪談系列「The United States of Asian+America」。系列透過人物訪談，介紹亞裔在科技、音樂、體育與飲食等領域的貢獻，公布的受訪者包括YouTube共同創辦人陳士駿、雅虎共同創辦人楊致遠、前NBA球員林書豪、廚師甄文達及饒舌歌手歐陽靖等。新計畫則邀請更多創作者提出題材，將歷史故事發展成短篇影像。

基金會在介紹該系列時指出，其2026年「STAATUS Index」調查發現，53%的美國成年人無法說出任何一項亞裔歷史的重要事件，僅7%認為亞裔及太平洋島民對美國文化具有很大影響。基金會希望透過影像與社群傳播，增加公眾對這些歷史及貢獻的認識。

亞美基金會於2021年成立，工作涵蓋反亞裔仇恨、推動學校教授亞裔歷史，以及支持亞裔故事的創作與傳播。王夫製作則於2003年成立，長期製作以亞裔生活與經驗為題的影像作品。

有意申請者可於10月7日前，透過官方徵件網站https://taaf.org/our-work/asian-plus-american-storytelling-initiative提交提案，說明希望呈現的亞裔人物、運動或歷史事件。計畫面向全美徵件，並不限於紐約創作者。