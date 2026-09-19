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紐約3區指定地段 下周晚噴藥滅蚊

記者范航瑜╱紐約報導
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曼哈頓噴藥區涵蓋下城多個社區，包括華埠。當局指出，按規定施用的農藥對人及寵物風險...
曼哈頓噴藥區涵蓋下城多個社區，包括華埠。當局指出，按規定施用的農藥對人及寵物風險甚低，但氣喘或其他呼吸系統疾病患者，噴灑期間應盡量留在室內。(市衛生局提供)

紐約市衛生局18日宣布，為壓低成蚊數量及西尼羅病毒(West Nile virus)傳播風險，下周將在曼哈頓布碌崙(布魯克林)及皇后區指定地段，以車載設備噴藥滅蚊；曼哈頓作業訂於21日(周一)深夜11時30分至翌日早晨6時，布碌崙及皇后區則於23日(周三)晚間8時30分至翌日早晨6時進行。

曼哈頓噴藥區涵蓋下城多個社區，包括華埠、東村、金融區、小義大利、蘇活區(SoHo)、翠貝卡(Tribeca)、西村及兩橋(Two Bridges)等。布碌崙與皇后區的範圍則包括賽普勒斯山(Cypress Hills)、東紐約、霍華德海灘(Howard Beach)、牙買加(Jamaica)、歐森公園(Ozone Park)等地。

市衛生局長馬丁(Alister F. Martin)表示，當局會根據整季監測資料，在最能發揮效用的地點採取防治措施；他呼籲居民清除住家周邊積水，外出時使用驅蟲劑。若天候不宜，兩次作業分別順延至22日及24日同一時段。當局將使用經聯邦環保署(EPA)註冊的Duet滅蚊劑。

當局指出，按規定施用的農藥對人及寵物風險甚低，但對噴劑成分特別敏感者，可能短暫出現眼睛或喉嚨刺激、輕微皮疹；氣喘或其他呼吸系統疾病患者，噴灑期間應盡量留在室內。冷氣可照常開啟，但可關閉進風口或調至內循環；門窗不必特別密封，但應裝妥紗網，減少蚊蟲進入。

市衛生局每年蚊季都會根據捕蚊及病毒檢測結果，在風險較高地區針對性噴灑殺成蚊劑。西尼羅病毒目前仍是紐約市唯一已確認由本地蚊蟲傳播給人的蚊媒疾病，不過衛生局也持續監測東部馬腦炎等其他病毒。衛生局提醒，居民應選用含DEET、派卡瑞丁(picaridin)、IR3535或檸檬桉油的EPA驅蟲劑，在蚊蟲活躍處穿長袖衣褲。戶外玩具或設備若有噴劑殘留，雖風險不高，仍可用肥皂和清水洗淨；皮膚、衣物及蔬果接觸噴劑後也應清洗。花盆、桶、防水布及排水溝等積水均應清除；泳池、戶外桑拿及熱水池應清潔、加氯，閒置時應覆蓋。

精華 FAQ

  • 當局主要是為壓低成蚊數量，並降低西尼羅病毒在社區內傳播的風險；噴灑地點會依整季監測資料，選在防治效益最高的區域。

  • 曼哈頓訂於21日周一深夜11時30分至翌日早晨6時；布碌崙及皇后區則在23日周三晚間8時30分至翌日早晨6時進行，若天候不佳將順延。

  • 氣喘或呼吸道患者應盡量留在室內，冷氣可照常使用但可關閉進風口；居民也應清除積水、穿長袖、使用含DEET等成分的驅蟲劑，並清洗接觸噴劑的物品。

曼哈頓 皇后區 布碌崙

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